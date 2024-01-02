Студія "Квартал 95" потрапила у скандал, образивши жителів Скадовська: що відомо (відео)

За сюжетом сценки дівчина з окупованого міста приїжджає на захід України і намагається розмовляти державною мовою, але в неї погано виходить. Мер Скадовська записав ролик, в якому закликав режисерів вибачитися.

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Студія "Квартал 95" потрапила в скандал через новорічний номер, який принижує жителів міста Скадовськ, що знаходиться на тимчасово окупованій росіянами частині Херсонської області. Про це написали багато місцевих телеграм-каналів, а також записав відеозвернення на власній сторінці у Facebook мер Скадовська Олександр Яковлєв.

Усі вони вказали, що відчувають сором за акторів популярного комік-шоу, а ролик називають просто образливим і таким, що роз'єднує, а не об'єднує українців.

Що сталося

Йдеться про сценку, в якій дівчина зі Скадовська переїжджає на Закарпаття. Вона намагається серед місцевих розмовляти українською, але припускається грубих помилок і не може згадати вимову навіть найуживаніших слів.

Коли мешканець Закарпаття, якого грав артист Юрій Великий, запитує у скадовчанки, звідки вона і чому раніше не спілкувалася українською, вона відповідає: "Ві мене конєчно вібачте, я просто знаєтє, я всє своє життям розговорювала на росіянскому язику. Патамушта я сіськадовська. Місто є таке в Херсонській області, Скадовськ. Тому я сіськадовська".

Сценка про дівчину, яка переїхала на Закарпаття

"Плюнули в душу" — реакція українців

Такі жарти "Кварталу" викликали шквал критики та негативних коментарів у соцмережах.

У відеозверненні мер Скадовська Олександр Яковлєв підкреслив, що, можливо, такі жарти здаються комусь дотепними.

"Але нехай це буде на совісті режисерів. Сподіваюся, у них вистачить сил вибачитися перед українцями. Скадовськ сьогодні в окупації, і скадовчани зараз дійсно потребують підтримки. Знаю, що у нас багато людей були російськомовними, але всі добре розуміють українську, і добре говорять українською", — заявив мер.

Він також закликав жителів Скадовська до флешмобу "Скадовськ говорить українською", у межах якого запропонував записувати відео, як вони читають що-небудь українською мовою.

Також негативно реагують на подібні скетчі і звичайні українці. На сторінках "Кварталу" в соцмережах вони масово закликають акторів студії до негайних вибачень за таке ставлення до людей на окупованих територіях. Однак на момент публікації таких вибачень ще не було.

Коментарі жителів Скадовська Коментарі жителів Скадовська Коментарі жителів Скадовська Коментарі жителів Скадовська

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Під час атаки України по тимчасово окупованому Скадовську 19 грудня 2023 року, як пише "Комсомольская правда", загинули п'ятеро працівників Слідчого комітету Росії.

Нагадаємо, 17 жовтня повідомлялося, що на території Скадовська прогримів вибух у глибокому тилу російських окупантів — 60 кілометрів від лінії фронту. Учасники підпілля вказали, що можливе попадання за місцем проживання офіцерів військ РФ.