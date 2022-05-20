Фейковий концерт "Кварталу 95": Запорізька ОВА звинуватила у брехні екснардепа Березу (фото)

Колишній парламентарій опублікував "лист" від голови адміністрації, в якому йшлося про необхідність відправити до 600 бійців ЗСУ на концерт Студії "Квартал 95" у Запоріжжі.

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Запорізька обласна військово-цивільна адміністрація звинуватила народного депутата VIII скликання Борислава Березу в брехні. Про це повідомляє пресслужба відомства.

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Концерт "Кварталу 95" у Запоріжжі — звинувачення екснардепа Борислава Берези

Зокрема, ЗОВА відреагувала на публікацію експарламентарія Борислава Березу, яку він супроводжував "зверненням" від голови адміністрації Олександра Старуха щодо проведення в обласному центрі концерту "Кварталу 95".

В оприлюдненому документі йшлося, що на 21 травня у Запоріжжі заплановано захід для українських військовослужбовців, перед якими мають нібито виступити коміки Студії.

"Прошу вас для підтримки морально-психологічного стану та бойового духу захисників знайти можливість відвідати цей концерт військовослужбовцями з підлеглим вам підрозділам у кількості 600 солдат. Концерт відбудеться 21 травня у бомбосховищі", — йшлося у нібито листі глави ЗОВА Олександра Старуха, який був адресований командувачу угруповання військ "Дніпро".

[ + – ] Береза звинуватив ЗОВА в організації концерту "Кварталу 95" у Запоріжжі

Коментуючи опублікований лист, Борислав Береза заявив, що в керівництва Запорізької ОВА "любов до показухи та згону бюджетників на провладні мітинги трансформувалися в пекельний треш". Експарламентар також заявив, що українські військовослужбовці не захочуть бачити артистів Студії "Квартал 95".

[ + – ] Береза звинуватив ЗОВА в організації концерту "Кварталу 95" у Запоріжжі

Концерт "Кварталу 95" у Запоріжжі — позиція обласної військової адміністрації

Пресслужба Запорізької ОВА прокоментувала публікацію і звинуватила екснардепа Борислава Березу в поширенні фейкової інформації. За даними відомства, військова адміністрація не могла надсилати подібні листи, оскільки в них немає сенсу.

По-друге: будь-який лист від адміністрації залишає ЗОВА тільки на офіційному бланку. По-третє, кількість граматичних помилок у тексті. Що свідчить про зневагу авторів фейку самих до себе. Зроблено швидко, на "трієчку", — продовжили в ОВА та додали, що навіть вищезгадані пункти не зупинили народного депутата VIII перед публікацією.

Підсумовуючи, у Запорізькій військовій адміністрації заявили, що "березовий сік (назва Telegram-каналу Борислава Берези — ред.) остаточно зіпсувався".

[ + – ] Запорізька ОВА звинуватила Березу в брехні через фейковий концерт "Кварталу 95"

Нагадаємо, екснардеп Борислав Береза вчинив скандал з іншим колишнім парламентарієм Михайлом Добкіним у прямому ефірі. Політики посварилися на тлі обговорення теми сексизму, під час якої один із них згадав про "корабельну сосну".

Також повідомлялося, що колишній нардеп Борислав Береза влаштував скандал через вручення йому повістки в межах мобілізації. Політик відмовлявся підписувати документи про явку у військкомат, викликав правоохоронців і звернувся до свого знайомого для консультації.