Фейковый концерт "Квартала 95": Запорожская ОВА обвинила во лжи экс-нардепа Березу (фото)

Бывший парламентарий опубликовал "письмо" от главы администрации, в котором говорилось о необходимости отправить до 600 бойцов ВСУ на концерт Студии "Квартал 95" в Запорожье.

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Запорожская областная военно-гражданская администрация обвинила народного депутата VIII созыва Борислава Березу во лжи. Об этом информирует пресс-служба ведомства.

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Концерт "Квартала 95" в Запорожье — обвинения экс-нардепа Борислава Березы

В частности, ЗОВА отреагировала на публикацию экс-парламентария Борислава Березу, которую он сопроводил "обращением" от главы администрации Александра Старуха о проведении в областном центре концерта "Квартала 95".

В обнародованном документе говорилось, что на 21 мая в Запорожье запланировано мероприятие для украинских военнослужащих, перед которыми должны якобы выступить комики Студии.

"Прошу вас для поддержания морально-психологического состояния и боевого духа защитников найти возможность посетить этот концерт военнослужащими с подчиненным вам подразделениям в количестве 600 солдат. Концерт состоится 21 мая в бомбоубежище", — говорилось в якобы письме главы ЗОВА Александра Старуха, которое было адресовано командующему группировке войск "Днипро".

[ + – ] Береза обвинил ЗОВА в организации концерта "Квартала 95" в Запорожье

Комментируя опубликованное письмо, Борислав Береза заявил, что у руководства Запорожской ОВА "любовь к показухе и сгону бюджетников на провластные митинги трансформировались в адский трэш". Экс-парламентарий также заявил, что украинские военнослужащие не захотят видеть артистов Студии "Квартал 95".

[ + – ] Береза обвинил ЗОВА в организации концерта "Квартала 95" в Запорожье

Концерт "Квартала 95" в Запорожье — позиция областной военной администрации

Пресс-служба Запорожской ОВА прокомментировала публикацию и обвинила экс-нардепа Борислава Березу в распространении фейковой информации. По данным ведомства, военная администрация не могла отправлять подобные письма, поскольку в них нет смысла.

"Во-вторых: любое письмо от администрации покидает ЗОВА только на официальном бланке. В-третьих, количество грамматических ошибок в тексте. Что свидетельствует о пренебрежении авторов фейка самих к себе. Сделано быстро, на "троечку", — продолжили в ОВА и добавили, что даже вышеуказанные пункты не остановили народного депутата VIII перед публикацией.

Подытоживая, в Запорожской военной администрации заявили, что "березовый сок (название Telegram-канала Борислава Березы — ред.) окончательно испортился".

[ + – ] Запорожская ОВА обвинила Березу во лжи из-за фейкового концерта "Квартала 95"

Напомним, экс-нардеп Борислав Береза устроил скандал с другим бывшим парламентарием Михаилом Добкиным в прямом эфире. Политики повздорили на фоне обсуждения темы сексизма, в ходе которой один из них вспомнил про "корабельную сосну".

Также сообщалось, что бывший нардеп Борислав Береза устроил скандал из-за вручения ему повестки в рамках мобилизации. Политик отказывался подписывать документы об явке в военкомат, вызвал правоохранителей и обратился к своему знакомому для консультации.