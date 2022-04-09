Только в присутствии полиции: экс-нардеп устроил скандал из-за вручения ему повестки (видео)

На опубликованных кадрах экс-нардеп Борислав Береза обвиняет силовиков в том, что они не представились. Также политик говорит, что подпишет повестку по приезду полиции, однако его интересует — как умудрились найти его семью.

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Бывшему Народному депутату Бориславу Березе попытались вручить повестку в военкомат. Однако тот согласился подписать ее только в присутствии полиции. Он вызвал правоохранителей и позвонил своему знакомому для консультации касательно того, что делать. Соответсвующее видео с инцидентом он выложил на свою страницу в Facebook.

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На видео видно, что экс-нардеп, вооруженный пистолетом, отказывается подписывать повестку в военкомат. На просьбу представителей военкомата Береза отвечает "сейчас подпишу". Но не делает этого и предлагает дождаться полицейских, чтобы установить людей, которые пришли к нему. Кроме того, он удивился, "как они нашли семью".

Реакция Борислава Березы на инцидент

Опубликовав спустя время повторный пост, Борислав Береза объяснил, что приехал к семье на западную Украины, потому что у него есть свободное время до 11 апреля, после чего он планировал вернуться в Киев. Он рассказал, что во время поездки его якобы остановила полиция, попросила предъявить документы, а затем появился военком, который пытался вручить повестку. Он отказался ее подписывать, обосновав это тем, что служит в территориальной обороне.

Повестку ему вручить не смогли, однако, по его словам, другой военком приехал в дом его семьи с 4 неизвестными мужчины. Они пытались повторить свои действия снова. Борислав Береза утверждает, что люди, которые вошли в его дом, отказались представляться, поэтому он решил вызвать полицию. Также эка-нардеп добавил, что предложил людям назвать свои имена и тогда подпишет повестку.

"В итоге, шоу такое себе и не понятно, на какой результат они рассчитывали, но в конце эта толпа тиктокеров и военком, радостно переговариваясь, пошли все вместе на выход и было видно, что все знакомы", — написал экс-нардеп.

Что говорят в полиции?

На момент написания новости представители правоохранительных органов никак не прокомментировали распространившуюся информацию.

Напомним, 7 апреля ранее исключенного из "Слуги народа" нардепа Александра Юрченка задержали военные. Он спровоцировал перепалку с военным и схватился за пулемет бойца территориальной обороны. Юрченко заявил, что разрешения на оружие у него нет.