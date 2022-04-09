Тільки у присутності поліції: екс-нардеп вчинив скандал через вручення йому повістки (відео)

На опублікованих кадрах екс-нардеп Борислав Береза звинувачує силовиків, що вони не представилися. Також політик каже, що підпише повістку після приїзду поліції, проте його цікавить — як умудрилися знайти його сім'ю.

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Колишньому Народному депутату Бориславу Березі спробували вручити повістку у військкомат. Проте той погодився підписати її лише у присутності поліції. Він викликав правоохоронців та зателефонував своєму знайомому для консультації щодо того, що робити. Відповідне відео з інцидентом він виклав на свою сторінку у Facebook.

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На відео видно, що екс-нардеп, озброєний пістолетом, відмовляється підписувати повістку до військкомату. На прохання представників військкомату Береза відповідає "зараз підпишу". Але не робить цього і пропонує дочекатися поліцейських, щоби встановити людей, які прийшли до нього. Крім того, він здивувався, як вони знайшли сім'ю.

Реакція Борислава Берези на інцидент

Опублікувавши згодом повторний пост, Борислав Береза пояснив, що приїхав до сім'ї на захід України, бо має вільний час до 11 квітня, після чого він планував повернутися до Києва. Він розповів, що під час поїздки його нібито зупинила поліція, попросила надати документи, а потім з'явився військком, який намагався вручити повістку. Він відмовився її підписувати, обґрунтувавши це тим, що служить у територіальній обороні.

Повістку йому вручити не змогли, однак, за його словами, інший військком приїхав до будинку його сім'ї з 4 невідомими чоловіками. Вони намагалися знову повторити свої дії. Борислав Береза стверджує, що люди, які увійшли до його будинку, відмовилися представлятися, тому вирішив викликати поліцію. Також ека-нардеп додав, що запропонував людям назвати свої імена і тоді підпише повістку.

"Зрештою, шоу таке собі та не зрозуміло, на який результат вони розраховували, але наприкінці цей натовп тиктокерів і військком, радісно перемовляючись, пішли всі разом на вихід і було видно, що всі знайомі", — написав екс-нардеп.

Що кажуть у поліції?

На момент написання новини представники правоохоронних органів ніяк не прокоментували інформацію, що поширилася.

Нагадаємо, 7 квітня раніше виключеного із "Слуги народу" нардепа Олександра Юрченка затримали військові. Він спровокував суперечку з військовим і схопився за кулемет бійця територіальної оборони. Юрченко заявив, що дозволу на зброю він не має.