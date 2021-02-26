"Слышь, ты, дол**еб", — Добкин и Береза устроили скандал в прямом эфире (видео)

Бывшие нардепы повздорили на фоне обсуждения темы сексизма, в ходе которой один из них вспомнил про "корабельную сосну".

Экс-нардепы Михаил Добкин и Борислав Береза устроили перепалку в прямом эфире телеканала "Украина 24". Конфликт начался на почве темы сексизма.

"Когда в эфире действительно звучит сексизм, который никто не останавливает — это ненормально… Михаил Маркович, мы можем с вами друг друга на дух не переваривать, но вам бы ведь не понравилось, если бы вашу дочь кто-то назвал "корабельной сосной, поддутой too much". Это некорректно. Было бы грубо и грязно. И в Украине нужно научиться корректно говорить о женщине", — сказал Береза.

На это Добкин заявил, что не понял, "что оно хотело сказать".

— Ну оно тупое, поэтому и не понимает. Извините", — ответил Береза.

— Слыш ты, дол**еб, ты с кем разговариваешь? — возмутился Добкин.

— М**ило! Е**ло завали! — сказал Береза.

После этого в перепалку вмешалась ведущая, начав призывать всех успокоиться.

— Хамло вонючее! Я же его не трогал, — сказал вдогонку Добкин.

Впрочем, вскоре конфликт все же утих.

[ + – ] Перепалка между Добкиным и Березой начинается на 1:19:59

Напомним, в середине января 2021 года Нацсовет Украины по вопросам телевидения и радиовещания вынес предупреждение телеканалу "Прямой". По словам главы Нацсовета, произошло это из-за того, что в эфире телеведущий Сергей Поярков употреблял матерные слова.