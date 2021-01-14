Нацсовет о предупреждении "Прямому": "Дело не в критике Зеленского, а в матах ведущего"

По словам Герасимьюк, телеканалу Порошенко вынесли предупреждение из-за того, что ведущий Поярков употреблял нецензурную лексику в эфире.

После новостей о предупреждении, которое получил телеканал "Прямой" от Нацсовета Украины по вопросам телевидения и радиовещания, издание "Страна" пообщалось с Ольгой Герасимьюк, главой этого органа. Та рассказала, что эфир телеведущего Сергея Пояркова попал под санкции не из-за критики президента Украины Владимира Зеленского, а из-за употребления матерных слов.

"Мы говорили о недопустимости такой лексики в эфире телеканала, особенно во время, доступное для несовершеннолетних. Не шла речь о чести и достоинстве президента, пусть никто ничего не выдумывает. Проверка была проведена еще коллегами, которые работают не в Нацсовете, а в кругах, приближенных к "Европейской солидарности". Поэтому их иски в суд, которыми они нас со всех сторон обложили, о неправомерности проверок — могут адресовать этим коллегам, которые либо коррумпированы, либо непрофессиональны. За это была вынесена санкция — предупреждение из-за ненормативной лексики", — рассказала Герасимьюк.

Глава Нацсовета напомнила, что они проводили и вторую проверку касательно деятельности "Прямого", однако после нее наказаний телеканалу не последовало.

"Кажется, уже год канал в эфире сообщает своим телезрителям, что Нацсовет закрывает "Прямой", а это фейк. А вторую проверку мы взяли к сведению — она касалась поведения Матвея Ганапольского в эфире, которое, мы убеждены, нарушает все стандарты профессии. Там тоже была ненормативная лексика", — сказала Герасимьюк.

Она отметила, что ненормативная лексика в эфире является "нарушением стандартов" и "журналистской этики". Глава Нацсовета также сообщила, что 14 января они обратились к сотрудниками "Прямого" с просьбой не искажать факты и не рассказывать постоянно о том, что их закрывают.

"Никто их не закрывает, и Нацсовет не имеет на это права. Нужно говорить о сути того, что происходит. Они очень часто позволяют себе такую лексику и такое поведение", — подчеркнула глава Нацсовета.

Отметим, как сообщал "Детектор Медиа", проверку высказываний Пояркова Нацсовет назначил еще в январе 2020 года, но рассмотрели ее результаты только 14 января 2021 года.

В частности, 9-го января прошлого года Нацсовет получил обращение от некой гражданки Касьяненко с жалобами на Пояркова, "который оскорблял честь и достоинство Владимира Зеленского, членов его семьи, граждан Украины, отдельные этносы и употреблял нецензурную брань".

По результатам мониторинга, в эфире авторской программы "Поярков News" от 27 декабря 2019 года ее ведущий действительно назвал Владимира Зеленского "маленьким чмом", "криворожским сц*кунятком" и другими подобными названиями, а его отца назвал "тупым".

По итогам проверки Нацсовет постановил объявить каналу предупреждение за нарушение двух норм закона "О телевидении и радиовещании" по защите детей от вредного контента.

Во время рассмотрения вопроса по вынесению предупреждения под стенами Нацрады собралось с десяток активистов с плакатами в поддержку "Прямого", а канал вел собственную трансляцию происходившего:

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Юрист канала Лариса Руденок заявила, что канал не соглашается с основаниями для проверки и уже обжаловал решение Нацсовета о ее назначении, а сейчас идет рассмотрение дела в суде. Руденок отметила, что заявления о посягательстве на честь и достоинство должны поступать от самого человека, и в данном случае это должен быть сам Зеленский.

Отметим, что на этом же заседании Нацрада не стала наказывать канал и лишь "приняла к сведению" результаты другой проверки – по высказываниям еще одного ведущего "Прямого" Матвея Ганапольского, который 1 мая 2020 года в программе "Эхо Украины" использовал слова "ж*па" и "го*но".

Напомним, в сентябре прошлого года Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания лишил радиостанцию "Прямой FM" лицензии на вещание.