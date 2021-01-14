Нацрада вынесла каналу "Прямой" предупреждение за оскорбление президента Зеленского

На фоне проверок телеканала один из его ведущих Тарас Березовец назвал главу Нацсовета Ольгу Герасимюк лицом цензуры.

Нацсовет по вопросам телерадиовещания объявил предупреждение телеканалу "Прямой" за реплики одного из ведущих этого СМИ – Сергея Пояркова – в адрес действующего президента Украины Владимира Зеленского.

Как сообщает "Детектор Медиа", проверку высказываний Пояркова Нацсовет назначил еще в январе 2020 года, но рассмотрели ее результаты только сейчас.

В частности, 9-го января прошлого года Нацсовет получил обращение от некой гражданки Касьяненко с жалобами на Пояркова, "который оскорблял честь и достоинство Владимира Зеленского, членов его семьи, граждан Украины, отдельные этносы и употреблял нецензурную брань".

По результатам мониторинга, в указанном эфире авторской программы "Поярков News" от 27 декабря 2019 года ее ведущий действительно назвал Владимира Зеленского "маленьким чмом", "криворожским сц*кунятком" и другими подобными названиями, а его отца назвал "тупым".

По итогам проверки Нацсовет постановил объявить каналу предупреждение за нарушение двух норм закона "О телевидении и радиовещании" по защите детей от вредного контента.

Отмечено также нарушение части 5 статьи 28 указанного закона: о том, что "вещатель не имеет права распространять программы и передачи, способные влиять на нормальное физическое, умственное или нравственное развитие детей и юношества", а также части 2 статьи 62 этого же закона: о том, что "вещателям запрещается распространять, а также анонсировать" потенциально вредоносные программы и передачи, кроме суточного отрезка с 23.00 до 6.00 и на каналах с ограниченным доступом.

"Мне, как бывшей журналистке, которая долгое время работала, стыдно за своего коллегу, который себе позволяет такие вещи. Оспаривать, коллеги, то, что эти вещи не имеют влияния на детей – подумайте про своих детей, кстати – не нужно этого делать. Я считаю, что это безусловно является нарушением профессиональной этики", – заявила на заседании глава Нацсовета Ольга Герасимюк.

[ + – ] YouTube / "Національна Рада"

"Вместо того, чтобы заряжать ваши эфиры и в YouTube в том числе, ежедневно сообщениями о том, что Нацсовет закрывает канал, позаботьтесь о том, чтобы ваши журналисты вели себя подобающим образом", – добавила Герасимюк. Выступавшие следом за ней члены регулятора согласились, что лексика Пояркова была "вульгарной" и "недопустимой".

Директор "Прямого" канала Владимир Сташевский, также присутствовавший на заседании, апеллировал к свободе слова и к тому, что Сергей Поярков "некоторое время жил в США и так воспринимает свободу слова".

Юрист канала Лариса Руденок добавила, что канал не соглашается с основаниями для проверки и уже обжаловал решение Нацсовета о ее назначении, а сейчас идет рассмотрение дела в суде. Руденок отметила, что заявления о посягательстве на честь и достоинство должны поступать от самого человека, и в данном случае это должен быть сам Зеленский.

Во время рассмотрения вопроса по вынесению предупреждения под стенами Нацрады собралось с десяток активистов с плакатами в поддержку "Прямого", а канал вел собственную трансляцию происходившего:

[ + – ] YouTube / "Телеканал Прямий"

Ситуацию на своей странице в Facebook прокомментировал еще один ведущий "Прямого" Тарас Березовец.

Канал "получил предупреждение от Владимира Зеленского за критику его правления в прямом эфире. Формально предупреждение вынесла Нацрада во главе с Ольгой Герасимюк, дамой с "плюсов". Не сепаратистским и пророссийским каналам, заметьте. Нет. Но мы же понимаем, кто инициатор решения. Всмотритесь в это лицо. Лицо цензуры. Это лицо этой эпохи", — написал Березовец по итогам заседания в четверг, 14 ноября.

Отметим, что на этом же заседании Нацрада не стала наказывать канал и лишь "приняла к сведению" результаты другой проверки – по высказываниям еще одного ведущего "Прямого" Матвея Ганапольского, который 1 мая 2020 года в программе "Эхо Украины" использовал слова "ж*па" и "го*но".

Напомним, в сентябре прошлого года Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания лишил радиостанцию "Прямой FM" лицензии на вещание.