"Чуєш, ти, дов***об", — Добкін і Береза влаштували скандал у прямому ефірі (відео)

Колишні нардепи посварилися на тлі обговорення теми сексизму, під час якої один із них згадав про "корабельну сосну".

Екс-нардепи Михайло Добкін і Борислав Береза влаштували перепалку в прямому ефірі телеканалу "Україна 24". Конфлікт почався на грунті теми сексизму.

"Коли в ефірі дійсно звучить сексизм, який ніхто не зупиняє — це ненормально... Михайло Маркович, ми можемо з вами один одного на дух не переварювати, але вам би ж не сподобалося, якби вашу дочку хтось назвав "корабельною сосною, піддутою too much". Це некоректно. Було б грубо та брудно. І в Україні потрібно навчитися коректно говорити про жінку", — сказав Береза.

На це Добкін заявив, що не зрозумів, "що воно хотіло сказати".

- Ну воно тупе, тому й не розуміє. Вибачте", — відповів Береза.

- Чуєш ти, дов***об, ти з ким розмовляєш? — обурився Добкін.

- М**ило! Є**ло завали! — сказав Береза.

Після цього в перепалку втрутилася ведуча, почавши закликати всіх заспокоїтися.

- Хамло смердюче! Я ж його не чіпав, — сказав навздогін Добкін.

Утім, незабаром конфлікт все ж затих.

[ + – ] Перепалка між Добкіним і Березою починається на 1:19:59

Нагадаємо, у середині січня 2021 року Нацрада України з питань телебачення і радіомовлення винесла попередження телеканалу "Прямий". За словами голови Нацради, сталося це через те, що в ефірі телеведучий Сергій Поярков вживав нецензурні слова.