"Квартал 95" спел о переговорах под видео погибшего воина: побратимы и семья возмущены

Жена Юрия Назаренко Наталья подчеркнула, что "из боли других людей делают шоу". В студии заявили, что по закону не должны были спрашивать разрешения на использование кадров.

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Студия "Квартал 95" попала в скандал, использовав для юмористического номера видео погибшего военного Юрия Назаренко. Фокус собрал все, что известно об инциденте и реакции участников конфликта.

Видео использовали во время одного из номеров концерта ко Дню Независимости. Найти песню отдельно на YouTube-канале сейчас невозможно, однако запись всей программы остается в свободном доступе.

Песня о переговорах и ВСУ — с 6:50

В начале номера на сцене были комики Евгений Кошевой, Юрий Ткач и Александр Пикалов. Впоследствии к ним присоединились еще четверо актеров студии.

Куплеты артисты исполнили на простом цветном фоне, однако во время припевов позади них появлялись видео с военнослужащими. Кадры, снятые Назаренко, включили во время первого припева.

"Вот такой простой формат: автомат — наш дипломат. Потому что не понимают слов других проклятые москали", — спели артисты, повторяя движения из видео.

Во время второго припева были показаны еще два видео с военнослужащими.

"Переговоры ведет ни главком, ни президент. Пусть объясняют вам суд, пацаны из ВСУ", — спели артисты, снова повторяя движения воинов.

Реакция военных и семьи

Жена Юрия Назаренко Наталья выразила возмущение тем, что видео использовали, не спросив разрешения.

"Когда увидела эти танцы мое сердце оборвалось, нахлынуло чувство ярости и не понимание того, как можно использовать видео без разрешения, тем более когда этих двух людей уже нет. Замазали лица. Какие "молодцы". Но есть ли уважение у "95 квартала" к пропавшим и погибшим военнослужащим?", — написала она.

Женщина предположила, что комики ждут от нее и сына Назаренко, а также семьи его погибшего побратима Александра, улыбок, радости и танцев.

"Отвратительно, что из боли других людей делают шоу. Совсем не тот контекст", — подчеркнула Наталья.

Публикация возмущенной жены Юрия Назаренко Фото: Скриншот

Военнослужащий Диоген Дишкович поделился, что узнав о номере, не мог спать.

"Я исследовал, поискал и это был очень светлый человек. В отличие от этих существ, танцующих на наших могилах. И этих существ, которые могут смеяться в зале", — отметил он.

Дишкович объяснил, что никто не подумал о том, как из-за этого номера будут чувствовать себя близкие и побратимы погибших военных. Он подчеркнул, что зрители и артисты шоу "прокляты и прокляли себя сами", ведь такие шутки не бывают безнаказанными.

"Пока будет ржаться на могиле, до тех пор обычные добрые, светлые люди будут ложиться в сырую землю, чтобы сдержать ад, и жребий упадет на каждого, и каждый почувствует жар холодного железа. Ну а дальше... А дальше ад, там уже без нас", — добавил военный.

Публикация возмущенного военного Диогена Дишковича Фото: Скриншот

Что говорят в "Квартале 95"?

Пресс-служба студии в комментарии изданию "20 минут" заверила, что все участники шоу чтят память о павших воинах и обидеть никого не хотели.

"Мы использовали видео танца военнослужащих в своем номере, чтобы подчеркнуть их героизм и смелость, что даже на фронте они не теряют оптимизма", — подчеркнули в "Квартале 95".

Пресс-служба напомнила, что студия постоянно поддерживает войско с 2014 года — выступлениями в прифронтовых городах и закупкой помощи. В "Квартале 95" отметили, сославшись на закон об авторском праве, что для использования видео получать разрешение обязаны не были, ведь оно было опубликовано автором в сети.

На вопрос, почему студия не проверила информацию о воинах в видео, журналисты ответа не получили. Однако редакция получила подтверждение от жены Назаренко, что "Квартал 95" с ней связался, извинившись и пообещав убрать видео из программы.

Воин Юрий Назаренко: что известно

Юрий Назаренко родом из Тернополя, но проживал в Кривом Роге. Он вступил в ряды ВСУ в октябре 2022 года. Друзья вспоминали, что Назаренко интересовался музыкой, пел и занимался радиопродюсированием. Он волонтерил и был соучредителем еѵепт-кафе "Осередок".

Военный потерял жизнь в Бахмутском районе Донецкой области в 2023 году. Теперь ему навсегда 29 лет. У погибшего остался маленький сын Остап.

Фото Юрия Назаренко Фото: Соцсети

Жена Наталья сообщала, что, по словам собратьев, 7 января пуля российского снайпера попала защитнику в висок.

"Это самый принципиальный, самый благородный человек, которого я когда-либо знала. Он многому меня научил, потому что имел незаурядную мудрость и ум, которые очень гармонично сочетались. Его борьба со всем российским началась еще задолго до полномасштабного вторжения... И пока я живу, пока живет его сын — Юра тоже жив. В наших сердцах", — писала она.

Во время своей службы на войне Назаренко активно вел соцсети, публикуя видео с фронта. Видео, использованное студией "Квартал 95", было опубликовано 14 декабря 2022 года. На кадрах защитник танцует вместе с побратимом.

"Нашему подразделению очень не хватает машины. Расцелуем за любой донат. Линк на банку — в био", — подписал видео Назаренко.

Напомним, студия "Квартал 95" уже не впервые оказывается в центре скандала из-за юмористических номеров. В мае авторы шоу решили обыграть случай, когда в сеть "слили" видео поцелуев руководителя ТЦК с подчиненными. Комики объяснили такое поведение прикрытием из-за слежки российских шпионов, но украинцы идею не оценили. Нардеп Владимир Арьев заявлял, что обратился в СБУ, но там признаков преступления не заметили.

Еще один скандал спровоцировал один из номеров новогоднего концерта "Квартала 95". Артисты построили сценку на том, что девушка из Скадовска переезжает в Закарпатье и пытается заговорить на украинском. По ошибке она заявляет, что "си Скадовска". Во временно оккупированном городе с такой "игры звуков", однако, не посмеялись.