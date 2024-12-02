Зірка "Кварталу 95" Юрій Великий одружився і показав свою кохану — відео

Юрій Великий тривалий час тримав своє особисте життя в таємниці. Однак, як виявилося, актор вже пів року як офіційно одружений. Хто його обраниця, читайте в матеріалі.

44-річний актор студії "Квартал 95", комік та ексучасник дуету "Брати Шумахери" Юрій Великий публічно зізнався, що офіційно одружений і вперше показав свою обраницю. Зробив він це під час чергового запису програми "Ліга сміху" в програмі "Ближче до зірок".

Так, він розповів, що його обраницю звати Аліна. Вони разом уже кілька років, однак відносини зареєстрували влітку 2024 року — наприкінці липня.

Аліна Велика розповіла, що пара разом проживала нелегкі випробовування, які і привели до того, що вони стали офіційно чоловіком та дружиною.

Варто зауважити, що Юрій Великий не афішує подробиць особистого життя, однак відомим фактом є те, що актор має доньку, яку звати Катерина. Дівчинка народилася у попередніх відносинах.

Щодо дружини Юрія, Аліни. На особистій сторінці дівчини в мережі Фейсбук вказано, що вона родом з Тернополя, однак зараз проживає у Києві. Там же вказано, що дівчина за також має акторські навички. Вивчала Менеджмент шоубізнесу у КНУКіМ/ Київський національний університет культури та мистецтв, де також закінчила акторські курси.

Варто зауважити, що минулоріч новорічний номер написаний Юрієм Великим про дівчину зі Скадовська став скандальним. Все через висміювання мова та переселенців.

Тоді через негативну реакцію суспільства на номер канал "1+1" пообіцяв прибрати номер з новорічної програми і приніс вибачення перед глядачами. Натомість на критику від глядачів нарвалася не лише команда "Кварталу 95", а й актори, які виконали головні ролі — Ірина Гатун та Юрій Великий, їх навіть внесли у базу "Миротворець". На фоні зі скандалом про номер, з’ясувалося і те, що акторка Ірина Гатун відвідувала окупований Крим вже після 2014 року. Тоді зірка "Кварталу 95" виправдалася і пояснила, чому так сталося.

Нагадаємо, раніше ми писали, що Ірина Гатун прокоментувала скандальний номер "Кварталу 95" про окупований Скадовськ.

Крім цього, Фокус писав, що "Квартал 95" заспівав про переговори під відео загиблого воїна: побратими й сім'я обурені.