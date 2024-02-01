Ірина Гатун після скандального номеру про "дівчину зі Скадовська" пояснила, чому їздила в Крим

У новорічну ніч "Квартал 95" показав номер, у якому начебто дівчина зі Скадовська, який наразі окупований РФ, недолуго розмовляла українською. Після цього в мережі розгорівся скандал, а згодом виявилося, що виконавиця ролі неодноразово відвідувала Крим після окупації РФ.

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Українська акторка Ірина Гатун уперше прокоментувала свої поїздки до окупованого Криму та пояснила, у чому був сенс скандального номеру "Кварталу 95" про дівчину зі Скадовська. Про це пише kp.ua.

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"Сенс номера в тому, щоб люди не боялися говорити українською мовою навіть з помилками. По суті, це номер про багатьох із нас. Про кожного, хто робить помилки у вимові, але все одно не здається, продовжує говорити і вчитися на своїх помилках", — зазначила Гатун, додавши, що багато людей з різних регіонів України писали їй після скандалу та розповідали, що також роблять помилки, переходячи на українську, проте не бачать у цьому проблеми та з гумором ставляться до помилок.

Ірина Гатун у ролі дівчини зі Скадовська Фото: Скрин відео

Учасниця "Кварталу 95" також уперше прокоментувала свої фото з окупованого Росією Криму. Ірина Гатун зізналася, чому насправді у 2015 і 2019 роках їздила туди.

За словами акторки, у Криму в неї живе близька подруга, яку потрібно було підтримати. Жінка, чиє імʼя Гатун не називає з міркувань безпеки, важко переживала анексію півострова.

"Я їздила туди, щоб підтримати близьку подругу, яка підтримує Україну, але через певні обставини змушена жити на тимчасово окупованій Росією території. Подруга тоді тільки-но народила дитину, до того ж дуже болісно сприйняла ситуацію з анексією. І через це у неї погіршилося здоров'я", — розповідає Ірина Гатун.

Зокрема, наразі в жінки вже двоє дітей, тому їй стало ще проблематичніше покинути Крим, за словами Гатун. Після 24 лютого 2022 року вони листувалися в месенджері, через що в подруги акторки виникли серйозні проблеми. Ірина Гатун каже, що в окупованому Криму наразі зовсім немає свободи слова.

Ірина Гатун у Криму

Також знаменитість наголосила, що перетинала саме український кордон з українським паспортом, тому не порушила законів.

Нагадаємо, Ірину Гатун внесли в базу "Миротворець".

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