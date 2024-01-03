Скандал із номером "Кварталу 95": зірка номера відреагувала на хейт у мережі (відео)

Актриса Ірина Гатун, яка зіграла в невдалій сцені "Кварталу-95" про переселенку зі Скадовська, вважає, що навколо неї "здіймають хейт", а низка критики — це проплачені коментарі.

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Акторка Ірина Гатун, яка зіграла невдалу роль переселенки із окупованого Скадовська, отримала шквал осудливих коментарів з приводу цієї сценки. Актриса відповіла на коментарі під своїм новорічним постом в Instagram.

При цьому перед тими, кого вона вважає, що образила, вона принесла свої вибачення.

"Перед тими, кого це справді образило — я приношу свої вибачення. Щирі. Суть номера була в тому, що ми повинні у своїй країні говорити рідною мовою, і навіть, якщо це спочатку не дуже ідеально виходить. Це все. І перед тими, кого це справді зачепило — я щиро ще раз перепрошую. Але тим проплаченим тва**м, які спеціально піднімають цей хейт, я вам хочу сказати, ви і ваш Путін — х*йло", — заявила актриса.

Зі сцени — у "Миротворець"

Водночас актрису "Кварталу-95" Ірину Гатун, яка потрапила в скандал через жарти про Скадовськ, додали на сайт "Миротворець".

Фото: Скриншот

Причина — її фото з Криму, який вона відвідувала кілька разів після його анексії.

Ірина Гатун в окупованому Криму Ірина Гатун в окупованому Криму Ірина Гатун в окупованому Криму Ірина Гатун в окупованому Криму

Також у соцмережах знайшли її фото 9 травня 2015 року в радянській військовій формі.

Фото: Скриншот

Як реагують українці

У коментарях же акторці нагадали про 56-річну медсестру Тетяну Мудренко, яку росіяни публічно стратили за вигук "Скадовськ — це Україна" в листопаді 2022 року.

Фото: Instagram

Тетяна відкрито демонструвала проукраїнську позицію в окупації та безпосередньо перед російськими військовими, називаючи їх "орками". На початку жовтня вона вкотре розкритикувала місцеву поліцію за співпрацю із ЗС РФ і вигукнула: "Скадовськ — це Україна".

Через деякий час жителі Скадовська розповіли, що проросійська поліція викрала Тетяну Мудренко та її чоловіка Анатолія Орєхова з двору їхнього будинку. Колаборанти обшукали житло пари, а також викрали їхні автомобіль і велосипеди. 15 жовтня одна городянка зателефонувала Наталії, сестрі Тетяни, щоб повідомити страшну новину: її сестру засудили і засудили до смертної кари.

"Вона сказала мені, що Таню повісили. Їй щось влили в рот, а потім повісили перед будівлею суду", — поділилася її сестра Наталя Чорна з журналістами.

За словами жінки, яка телефонувала, Анатолій Орєхов вийшов з ув'язнення з переломом руки та іншими травмами, що свідчать про побої. Йому дозволили поховати Тетяну Мудренко, а потім чоловік безслідно зник.

"Коли окупанти взяли в полон мера міста, жителі вийшли на головну площу перед мерією протестувати, вимагаючи звільнення мера. Тільки вдумайтеся, місто в окупації варварами зі зброєю в руках, а мирні жителі виходять на площу вимагати звільнення мера", — згадували жителі Скадовська.

Вибачення ще одного актора

Актор Юрій Великий, другий виконавець ролі в скандальному скетчі, також вибачився в Instagram, однак це вибачення теж викликало нову хвилю осуду.

"Багатьох обурив написаний авторами каламбур, що виникає під час вимови фрази "Я зі Скадовська". Якби смішний каламбур вийшов із назви будь-якого іншого українського міста, в якому люди більше розмовляли російською, була б назва цього міста. Можливо, справді, у цій ситуації недоречно було для жартів обирати саме Скадовськ, який сьогодні перебуває під ворожою окупацією", — написав актор у соцмережі.

Він підкреслив, що цей номер не про "сеських" і не про Скадовськ.

"Цей номер про людей, які в повсякденному спілкуванні не наважуються говорити українською, побоюючись того, що розмовляючи з помилками, вони якось не так виглядатимуть в очах інших людей. Тому головний меседж цього номера полягає в тому, що помилятися не соромно. Соромно у своїй країні не розмовляти рідною мовою", — уточнив Великий.

Реакція офіційних осіб

Мер окупованого міста Скадовська Олександр Яковлєв засудив "Квартал 95" за недоречні жарти про переселенку з окупованого російськими окупантами міста. У відеозверненні він підкреслив, що, можливо, такі жарти здаються комусь дотепними.

"Але нехай це буде на совісті режисерів. Сподіваюся, у них вистачить сил вибачитися перед українцями. Скадовськ сьогодні в окупації, і скадовчани зараз дійсно потребують підтримки. Знаю, що у нас багато людей були російськомовними, але всі добре розуміють українську, і добре говорять українською", — заявив мер.

Тим часом головна редакторка херсонського видання Кавун.City і координаторка херсонської мережі Район.in.ua Євгенія Вірлич подала скаргу до Комісії з журналістської етики на канал "1+1" за номер із новорічного шоу "Кварталу 95".

Фокус писав, що телеканал "1+1" вибачився перед аудиторією і пообіцяв видалити номер із програми "Новорічний вечірній квартал", який висміює жителів тимчасово окупованого Скадовська.