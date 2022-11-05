Медсестру з Херсонської області публічно стратили за підтримку України, — FT

Тетяна Мудренко відкрито демонструвала проукраїнську позицію в окупації. Медсестру знайшли повішеною після конфлікту з колаборантами та її фрази "Скадовськ — це Україна".

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У місті Скадовську Херсонської області окупаційна російська влада прилюдно стратила 56-річну Тетяну Мудренко, яка засудила окупацію. Про це пише американське видання Financial Times, посилаючись на сестру-близнюка загиблої Наталю Чорну.

Медсестра Тетяна Мудренко відкрито демонструвала свою проукраїнську позицію безпосередньо перед російськими військовими, називаючи їх "орками", а останній відомий випадок стався на початку жовтня, коли жінка розкритикувала місцеву поліцію за співпрацю з ЗС РФ та вигукнула: "Скадовськ — це Україна". 7 жовтня Наталя зателефонувала сестрі з Дніпра, але незабаром розмова обірвалася через поганий зв'язок.

Згодом жителі Скадовська розповіли, що проросійська поліція викрала Тетяну Мудренко та її чоловіка Анатолія Орєхова з двору їхнього будинку. Колаборанти обшукали житло пари, а також викрали їхній автомобіль та велосипеди. 15 жовтня одна городянка зателефонувала Наталі, щоб повідомити страшну новину: її сестру засудили та засудили до страти.

"Вона сказала мені, що Таню повісили. Їй щось влили до рота, а потім повісили перед будинком суду", — поділилася Наталя Чорна з журналістами.

[ + – ] Тетяна Мудренко Фото: Twitter

За словами жінки, що дзвонила, Анатолій Орєхов вийшов з ув'язнення з переломом руки та іншими травмами, що свідчать про побої. Йому дозволили поховати Тетяну Мудренко, а потім чоловік зник безвісти.

Наталя Чорна звернулася до міського моргу Скадовська, намагаючись з'ясувати долю своєї сестри. Спочатку співробітники відмовилися з нею говорити, але потім відправили свідоцтво про смерть, в якому причиною вказано "механічну асфіксію", тобто удушення через сильний тиск на шию.

Українська неурядова організація "Медіа-ініціатива за права людини" задокументувала вбивство Тетяни Мудренко та розкрила додаткові подробиці на своєму сайті. Жителі Скадовська в соцмережах припустили, що смерть українки причетний до начальника карного розшуку окупаційної поліції Ігоря Кузьменюка. За словами користувачів, колаборант поводиться дуже жорстоко і катує людей за проукраїнську позицію. Родичі Тетяни теж не виключають його причетності до полона та вбивства медсестри. І вона може бути не єдиною жертвою.

Наталія Чорна передала "Медіа-ініціативі" слова своїх знайомих зі Скадовська про те, що окупанти вивозять людей, підозрюваних у партизанській діяльності, до заміського дитячого табору "Слава", де базуються російські військові. Поліціянти часто повторюють, що звідти ніхто не повертається. За містом окупанти також викопали траншеї, і місцеві жителі побоюються, що там можуть ховати жертви тортур.

Раніше повідомляли про вбивство головного диригента драмтеатру в Херсоні. Російські окупанти розстріляли Юрія Керпатенка через двері його будинку після того, як музикант відмовився проводити для них концерт за участю камерного оркестру "Гілея" до Міжнародного дня музики.

Ще в червні російські загарбники запровадили смертну кару в окупованому Маріуполі. За словами мера міста Вадима Бойченка, окупанти почали масово затримувати та відправляти до в'язниць чиновників та волонтерів, які відмовляються співпрацювати з ними.