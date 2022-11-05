Медсестру из Херсонской области публично казнили за поддержку Украины, — FT

Татьяна Мудренко открыто демонстрировала проукраинскую позицию в оккупации. Медсестру нашли повешенной после конфликта с коллаборантами и ее фразы "Скадовск — это Украина"

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В городе Скадовске Херсонской области оккупационные российские власти прилюдно казнили 56-летнюю Татьяну Мудренко, осудившую оккупацию. Об этом пишет американское издание Financial Times, ссылаясь на сестру-близнеца погибшей Наталью Черную.

Медсестра Татьяна Мудренко открыто демонстрировала свою проукраинскую позицию непосредственно перед российскими военными, называя их "орками", а последний известный случай произошел в начале октября, когда женщина раскритиковала местную полицию за сотрудничество с ВС РФ и выкрикнула: "Скадовск — это Украина". 7 октября Наталья позвонила сестре из Днепра, но вскоре разговор оборвался из-за плохой связи.

Спустя некоторое время жители Скадовска рассказали, что пророссийская полиция похитила Татьяну Мудренко и ее мужа Анатолия Орехова со двора их дома. Коллаборанты обыскали жилье пары, а также угнали их автомобиль и велосипеды. 15 октября одна горожанка позвонила Наталье, чтобы сообщить страшную новость: ее сестру осудили и приговорили к смертной казни.

"Она сказала мне, что Таню повесили. Ей что-то влили в рот, а затем повесили перед зданием суда", — поделилась Наталья Черная с журналистами.

[ + – ] Татьяна Мудренко Фото: Twitter

По словам звонившей женщины, Анатолий Орехов вышел из заключения с переломом руки и другими травмами, свидетельствующими о побоях. Ему разрешили похоронить Татьяну Мудренко, а затем мужчина бесследно исчез.

Наталья Черная обратилась в городской морг Скадовска, пытаясь выяснить судьбу своей сестры. Сначала сотрудники отказались с ней говорить, но потом отправили свидетельство о смерти, в котором причиной указана "механическая асфиксия", то есть удушение из-за сильного давления на шею.

Украинская неправительственная организация "Медиа-инициатива за права человека" задокументировала убийство Татьяны Мудренко и раскрыла дополнительные подробности на своем сайте. Жители Скадовска в соцсетях предположили, что смерти украинки причастен начальник уголовного розыска оккупационной полиции Игорь Кузьменюк. По словам пользователей, коллаборант ведет себя очень жестоко и пытает людей за проукраинскую позицию. Родственники Татьяны тоже не исключают его причастности к плену и убийству медсестры. И она может быть не единственной жертвой.

Наталья Черная передала "Медиа-инициативе" слова своих знакомых из Скадовска о том, что оккупанты вывозят людей, подозреваемых в партизанской деятельности, в загородный детский лагерь "Слава", где базируются российские военные. Полицейские частенько повторяют, что оттуда никто не возвращается. За городом оккупанты также вырыли траншеи, и местные жители опасаются, что там могут хоронить жертв пыток.

Ранее сообщали об убийстве главного дирижера драмтеатра в Херсоне. Российские оккупанты расстреляли Юрия Керпатенко через дверь его дома после того, как музыкант отказался проводить для них концерт с участием камерного оркестра "Гилея" к Международному дню музыки.

Еще в июне российские захватчики ввели смертную казнь в оккупированном Мариуполе. По словам мэра города Вадима Бойченко, оккупанты начали массово задерживать и отправлять в тюрьмы чиновников и волонтеров, отказывающихся сотрудничать с ними.