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Военный Фокус Российско-украинская война

Застрелили через дверь: в Херсоне российские оккупанты убили главного дирижера драмтеатра (фото)

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Херсонца Юрия Керпатенко военные РФ расстреляли за нежелание сотрудничать с ними

Смерть Юрия Керпатенко, который был известен и за пределами Украины, подтвердило Министерство культуры Украины. Ранее об убийстве украинца, который отказался сотрудничать с оккупантами, сообщали журналисты.

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Во временно оккупированном Херсоне российские военные убили украинского музыканта, главного дирижера Херсонского музыкального драматического театра Юрия Керпатенко. Об этом сообщили в Министерстве культуры Украины.

Как сообщили в профильном министерстве, российские оккупанты вместе с местными коллаборантами планировали организовать и провести к Международному дню музыки (отмечается 1 октября, – ред.) концерт с участием камерного оркестра "Гилея". Дирижером "Гилеи" был Керпатенко.

Его пригласили "на разговор" и предложили сотрудничество. Музыкант отказался.

"После того как Юрий Керпатенко отказался сотрудничать с оккупантами, российские военные застрелили его в собственном доме", – говорится в сообщении украинского Минкульта.

Убийство Юрия Керпатенко: что известно

Впервые об убийстве Керпатенко написала на личной странице в Фейсбуке журналистка Елена Ванина.

"Он отказался с ними (оккупантами, – ред.) работать. Они сказали, что мы к тебе еще придем. Пришли к нему домой и прямо там расстреляли. Больше подробностей трудно узнать, потому что в Херсоне все боятся, но информация 100%", – написала журналистка.

Она также добавила, что, по информации друзей дирижера, он перестал выходить на связь еще в начале сентября.

Чем запомнился украинцам Юрий Керпатенко

Юрию Керпатенко было 46 лет. Он родился 9 сентября 1976 года в Херсоне. Музыкой начал заниматься с 7 лет. С отличием окончил в 1991 году ДМШ №1 по классу баяна у преподавателя А.В. Коструба.

В 1991 году поступил в Херсонское музыкальное училище. В 2000 году окончил Киевскую Национальную музыкальную академию им. Петра Чайковского.

В качестве главного дирижера камерного оркестра "Гилея", в 2000 году начал трудовую деятельность в Херсонской областной филармонии.

В 2004 году он стал главным дирижером Херсонского музыкально-драматического театра имени Николая Кулиша.

Юрий Керпатенко – автор ряда произведений для баяна, фортепиано, народного и камерного оркестров, вошедших в репертуар народного оркестра ХМУ, ансамблей народных инструментов, камерного оркестра "Гилея" Херсонской областной филармонии.

Был женат. Имел дочь.

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Дирижера Юрия Керпатенко, который представлял Украину во Франции, российские оккупанты расстреляли за несогласие сотрудничать

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