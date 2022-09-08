В Ялте российский военный жестоко убил мужчину: жители города вышли на протест (фото, видео)

Журналисты установили, что оба подозреваемых в жестоком убийстве — российские военные. Одного из них полицейские отпустили прямо из отдела и вновь задержали только после того, как жители Ялты в знак протеста перекрыли улицу.

В оккупированной Ялте российский военный жестоко убил местного жителя. Об этом сообщают в МВД Крыма.

Известно, что во вторник, 6 сентября, в 05: 30 в городскую больницу Ялты двое мужчин на легковом авто привезли пострадавшего в тяжелом состоянии с множественными резаными ранами. Раненого они оставили в приемном покое и скрылись. Несмотря на то, что медики пытались оказать пациенту необходимую помощь, от полученных ранений он скончался.

В СМИ практически сразу опубликовали подробности инцидента: видео с места, где пострадавший получил смертельные травмы, а также информацию о мужчинах, которые нанесли пострадавшему смертельные травмы.

Убийство в Ялте 6 сентября: что произошло

Утром возле "Автокафе" произошел конфликт между тремя мужчинами. Двое из них подъехали к кафе на черном внедорожнике с нарисованной на стекле белой краской буковой "Z" — символом российской агрессии в Украине. Они принялись избивать третьего мужчину руками и ногами. Драка длилась около 15 минут и прохожие в нее не вмешивались.

После избиения нападавшие запихнули свою жертву в багажник. Один из убийц даже попросил сотрудников "Атокафе" помыть руки. После этого внедорожник уехал в неизвестном направлении, а сотрудники кафе принялись замывать следы крови на асфальте.

Несколько часов нападавшие возили свою жертву в багажнике, а потом привезли в приемный покой больницы, но уже с ножевыми ранениями.

По словам медиков, пострадавший получил около 30 ножевы ранений.

Позже в соцсетях даже появилось видео с камер наблюдения возле кафе, на котором видно, как развивались события во время драки.

Что известно об убитом в Ялте мужчине

По информации, опубликованной журналистами "Крым.Реалии", убитый — 34-летний Сергей Сухов, житель поселка Гаспра.

РосСМИ также сообщили, что Сухов занимался подводнім плаванием. В личном общении был добрым и отзывчивым. В последнее время работал в сфере безопасности в одном из заведений Большой Ялты.

Он также был лично знаком с одним из своих убийц — Кириллом Гонтаренко. Они общались с детства. Журналисты предполагают. что конфликт между друзьями детства мог возникнуть из-за того, что оба они были в нетрезвом состоянии.

Кого подозревают в убийстве Сухова

Подозреваемых в убийстве 34-летнего крымчанина двое.

Первый — это Кирилл Гонтаренко, с которым убитый был знаком лично. Гонтаренко, по информации одного из росСми, — командир взвода алупкинской роты спецназа Союза ветеранов сводного полка народного ополчения Крыма. Он даже получил в свое время награду от местной оккупационной администрации за "активную гражданскую позицию".

Кроме того, существует информация, что Гонтаренко уже отбывал срок за убийство человека. Он убил мужчину бордюром из-за шампанского и конфет к Новому году.

Второй подозреваемый — Владимир Киковец 1985 года рождения. Он также военный. В 2015 году был в списке боевиков вооруженного формирования псевдореспублики "ДНР" "Спарта". К слову, в этом же НВФ состоял и его отец. Оба — уроженцы города Доброполье.

Почему жители Ялты пришли под здание МВД с протестом

Незадолго после того, как Сергей Сухов скончался в приемном покое больницы, подозреваемых в его убийстве — Гонтаренко и Киковца — задержали. Однако вскоре Гонтаренко отпустили из отделения полиции. Он заявил, что был не участником, а свидетелем преступления.

Это вызвало возмущение местных жителей.

К зданию российской полиции в Ялте начали подтягиваться люди. Несколько десятков человек перекрыли центральную улицу Морская, требуя ареста подозреваемого в убийстве человека.

К протестующим приехала даже глава оккупационной администрации Ялты Янина Павленко. Она пыталась заверить протестующих, что дело находится на особом контроле правоохранительных органов и руководства Крыма, а виновные в убийстве человека понесу наказание.

На протесты местных жителей отреагировал также Следственный комитет РФ. Там сообщили, что всех фигурантов преступления задержали и возбудили по факту убийства человека уголовное дело.

Напомним, несколько ранее один из российских оккупантов оккупант заявил журналистам об убийстве мирного украинца. Опознать оккупантов помогли фотографии, сделанные ими на отобранный у местного жителя телефон.

Фокус также писал о том, что расследователи международного проекта Bellingcat идентифицировали бойца ВС РФ, который пытал и кастрировал украинского военнослужащего.