У Ялті російський військовий жорстоко вбив чоловіка: мешканці міста вийшли на протест (фото, відео)

Журналісти встановили, що обидва підозрювані в жорстокому вбивстві — російські військові. Одного з них поліцейські відпустили прямо з відділу та знову затримали лише після того, як жителі Ялти на знак протесту перекрили вулицю.

В окупованій Ялті російський військовий жорстоко вбив місцевого мешканця. Про це повідомляють у МВС Криму.

Відомо, що у вівторок, 6 вересня, о 05:30 до міської лікарні Ялти двоє чоловіків на легковому авто привезли потерпілого в тяжкому стані із множинними ножовими ранами. Пораненого вони залишили у приймальній і зникли. Попри те, що медики намагалися надати пацієнтові необхідну допомогу, від поранень він помер.

У ЗМІ практично одразу опублікували подробиці інциденту: відео з місця, де потерпілий отримав смертельні травми, а також інформацію про чоловіків, які завдали потерпілому смертельних травм.

Вбивство в Ялті 6 вересня: що сталося

Вранці біля "Автокафе" стався конфлікт між трьома чоловіками. Двоє з них під'їхали до кафе на чорному позашляховику з намальованою на склі білою фарбою буковою "Z" — символом російської агресії в Україні. Вони почали бити третього чоловіка руками та ногами. Бійка тривала близько 15 хвилин і перехожі до неї не втручалися.

Після побиття нападники запхали свою жертву в багажник. Один з убивць навіть попросив співробітників "Автокафе" помити руки. Після цього позашляховик поїхав у невідомому напрямку, а співробітники кафе почали замивати сліди крові на асфальті.

Кілька годин нападники возили свою жертву в багажнику, а потім привезли до приймальні лікарні, але вже з ножовими пораненнями.

За словами медиків, потерпілий отримав близько 30 ножових поранень.

Згодом у соцмережах навіть з'явилося відео з камер спостереження біля кафе, на якому видно, як розвивалися події під час бійки.

Що відомо про вбитого в Ялті чоловіка

За інформацією, опублікованою журналістами "Крым.Реалії", вбитий — 34-річний Сергій Сухов, мешканець селища Гаспра.

РосЗМІ також повідомили, що Сухов займався підводним плаванням. В особистому спілкуванні був добрим та чуйним. Останнім часом працював у сфері безпеки в одному із закладів Великої Ялти.

Він також був особисто знайомий з одним зі своїх убивць — Кирилом Гонтаренком. Вони спілкувалися змалку. Журналісти припускають, що конфлікт між друзями дитинства міг виникнути через те, що обидва вони були в нетверезому стані.

Кого підозрюють у вбивстві Сухова

Підозрюваних у вбивстві 34-річного кримчанина двоє.

Перший — це Кирило Гонтаренко, з яким убитий був знайомий особисто. Гонтаренко, за інформацією одного з РосСМІ, — командир взводу алупкінської роти спецназу Спілки ветеранів зведеного полку народного ополчення Криму. Він навіть отримав свого часу відзнаку від місцевої окупаційної адміністрації за "активну громадянську позицію".

Крім того, є інформація, що Гонтаренко вже відбував термін за вбивство людини. Він убив чоловіка бордюром через шампанське та цукерки до Нового року.

Другий підозрюваний — Володимир Киковець 1985 року народження. Він також військовий. 2015 року був у списку бойовиків збройного формування псевдореспубліки "ДНР" "Спарта". До речі, у цьому ж НВФ був його батько. Обидва — уродженці міста Добропілля.

Чому жителі Ялти прийшли під будівлю МВС із протестом

Незадовго після того, як Сергій Сухов помер у приймальній лікарні, підозрюваних у його вбивстві — Гонтаренка та Киковця — затримали. Однак невдовзі Гонтаренка відпустили з відділення поліції. Він заявив, що був не учасником, а свідком злочину.

Це спричинило обурення місцевих мешканців.

До будівлі російської поліції в Ялті почали підтягуватись люди. Декілька десятків людей перекрили центральну вулицю Морська, вимагаючи арешту підозрюваної у вбивстві людини.

До протестувальників приїхала навіть голова окупаційної адміністрації Ялти Яніна Павленко. Вона намагалася запевнити протестувальників, що справа перебуває на особливому контролі правоохоронних органів та керівництва Криму, а винні у вбивстві людини зазнають покарання.

На протести місцевих жителів відреагував слідчий комітет РФ. Там повідомили, що всіх фігурантів злочину затримали та порушили за фактом вбивства людини кримінальну справу.

Нагадаємо, раніше один із російських окупантів заявив журналістам про вбивство мирного українця. Впізнати окупантів допомогли фотографії, зроблені ними на телефон, який відібрали у місцевого жителя.

Фокус також писав про те, що розслідувачі міжнародного проєкту Bellingcat ідентифікували бійця ЗС РФ, який катував і кастрував українського військовослужбовця.