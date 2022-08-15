Несподіване зізнання: окупант заявив журналістам про вбивство мирного українця (фото, відео)

Російському виданню вдалося ідентифікувати росіян, які чинили звірства у селі під Києвом. Один із них зізнався у воєнних злочинах і попросив покарати його командирів.

Російське видання "Важливі історії" опублікувало розслідування, в якому назвало імена військовослужбовців 64-ї мотострілецької бригади ЗС РФ, які причетні до вбивств жителів села Андріївка Київської області. Впізнати окупантів допомогли фотографії, зроблені ними на телефон, який відібрали у місцевого жителя. Після визволення села телефон знайшли серед інших кинутих росіянами речей. За місяць окупації російські солдати вбили 13 місцевих мешканців.

[ + – ] Вбиті росіянами мешканці Андріївки. Верхній ряд зліва направо: Антон Іщенко, Ігор Савран, Володимир Пожарников, Руслан Яремчук, Євген Степанюк, Юрій Кравченя, Андрій Руденко. Нижній ряд: Вадим Ганюк, Віталій Кібукевич, Олексій Черковський, Ігор Єрмаков, Іван Рибицький, Євген Піскотін

Підозра у вбивстві

Журналісти знайшли контакти всіх росіян, знятих на фотографіях у телефоні, поговорити з ними погодилися двоє: Дмитро Данилов і Данило Фролкін.

[ + – ] Завдяки знімкам на вкраденому телефоні вдалось ідентифікувати окупантів. Зліва направо: Данило Фролкін, Дмитро Данилов, Руслан Глотов, Іван Шепеленко

Данилов заперечував свою причетність до вбивств, хоча й визнав, що разом із товаришами по службі постійно шукав серед селян людей, які здають ЗСУ координати розташування російських військ. Водночас він запевняв, що українців солдати не вбивали.

"Наскільки мені відомо, брали в полон, після чого передавали до верховних органів — та й все. Проводився звичайний допит, після чого їх повертали назад шляхом обміну військовополонених", — сказав він.

Видання нагадує, що у червні Офіс генпрокурора України повідомив про підозру у порушенні законів та звичаїв війни військовослужбовцю 64-ї бригади Данилу Фролкіну. Його підозрюють у вбивстві мирного мешканця Андріївки, крадіжці автомобіля та розкраданні у ветерана Другої світової війни радянських та українських медалей.

У розмові з журналістом Фролкін спочатку сказав, що нікого не вбивав, але підтвердив, що російські солдати займалися мародерством у селі — награбоване вивозили фурами. Особливо у цьому відмітився заступник командира з тилу полковник В'ячеслав Клобуков.

Зізнання

За кілька годин після розмови Фролкін передзвонив, попросив увімкнути запис і зробив несподіване зізнання.

"Я, військовослужбовець військової частини 51460, гвардії єфрейтор, Данило Андрійович Фролкін, зізнаюся у всіх злочинах, які я скоїв в Андріївці, у розстрілі цивільного населення, обкраданні цивільного населення, вилученні у них телефонів і в тому, що наше командування в х..й не ставить наших бійців, всю піхоту, яка б'ється на передовій, на лінії фронту", — сказав він.

Росіянин також закликав притягнути до відповідальності своїх командирів — полковника Омурбекова Азатбека Асанбековича, підполковника Дмитренка, зампотила Клобукова, і начальника розвідки підполковника Романенка, через якого солдатам довелося йти на смерть. За його словами, розстрілювати мирних жителів наказав заступник командира бригади підполковник Прокурат.

[ + – ] Командири 64-ї мотострілецької бригади зліва направо: Азатбек Омурбеков, Сергій Дмитренко, В'ячеслав Клобуков, Денис Романенко, Андрій Прокурат

Фролкін розповів, що у березні він брав участь у обшуках у будинках трьох мешканців Андріївки. Після обшуків Олександр Прокурат наказав розстріляти затриманих. Окупант убив одного з них.

Свою відвертість єфрейтор пояснив турботою про товаришів по службі, яких збираються знову відправити на передову — до Херсона, при цьому він усвідомлює, що швидше за все сяде у в'язницю.

"Наших пацанів пощадять, їх виведуть через мене чисто, — сказав Фролкін. — Краще занапастити одне життя, ніж занапастити життя 200–300 людей".

Як повідомлялося раніше, під час окупації село Андріївка сильно постраждало.

Нагадаємо, розслідувачі міжнародного проєкту Bellingcat ідентифікували бійця ЗС РФ, який катував і кастрував українського військовослужбовця.