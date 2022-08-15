Несподіване зізнання: окупант заявив журналістам про вбивство мирного українця (фото, відео)
Російському виданню вдалося ідентифікувати росіян, які чинили звірства у селі під Києвом. Один із них зізнався у воєнних злочинах і попросив покарати його командирів.
Російське видання "Важливі історії" опублікувало розслідування, в якому назвало імена військовослужбовців 64-ї мотострілецької бригади ЗС РФ, які причетні до вбивств жителів села Андріївка Київської області. Впізнати окупантів допомогли фотографії, зроблені ними на телефон, який відібрали у місцевого жителя. Після визволення села телефон знайшли серед інших кинутих росіянами речей. За місяць окупації російські солдати вбили 13 місцевих мешканців.
Підозра у вбивстві
Журналісти знайшли контакти всіх росіян, знятих на фотографіях у телефоні, поговорити з ними погодилися двоє: Дмитро Данилов і Данило Фролкін.
Данилов заперечував свою причетність до вбивств, хоча й визнав, що разом із товаришами по службі постійно шукав серед селян людей, які здають ЗСУ координати розташування російських військ. Водночас він запевняв, що українців солдати не вбивали.
"Наскільки мені відомо, брали в полон, після чого передавали до верховних органів — та й все. Проводився звичайний допит, після чого їх повертали назад шляхом обміну військовополонених", — сказав він.
Видання нагадує, що у червні Офіс генпрокурора України повідомив про підозру у порушенні законів та звичаїв війни військовослужбовцю 64-ї бригади Данилу Фролкіну. Його підозрюють у вбивстві мирного мешканця Андріївки, крадіжці автомобіля та розкраданні у ветерана Другої світової війни радянських та українських медалей.
У розмові з журналістом Фролкін спочатку сказав, що нікого не вбивав, але підтвердив, що російські солдати займалися мародерством у селі — награбоване вивозили фурами. Особливо у цьому відмітився заступник командира з тилу полковник В'ячеслав Клобуков.
Зізнання
За кілька годин після розмови Фролкін передзвонив, попросив увімкнути запис і зробив несподіване зізнання.
"Я, військовослужбовець військової частини 51460, гвардії єфрейтор, Данило Андрійович Фролкін, зізнаюся у всіх злочинах, які я скоїв в Андріївці, у розстрілі цивільного населення, обкраданні цивільного населення, вилученні у них телефонів і в тому, що наше командування в х..й не ставить наших бійців, всю піхоту, яка б'ється на передовій, на лінії фронту", — сказав він.
Росіянин також закликав притягнути до відповідальності своїх командирів — полковника Омурбекова Азатбека Асанбековича, підполковника Дмитренка, зампотила Клобукова, і начальника розвідки підполковника Романенка, через якого солдатам довелося йти на смерть. За його словами, розстрілювати мирних жителів наказав заступник командира бригади підполковник Прокурат.
Фролкін розповів, що у березні він брав участь у обшуках у будинках трьох мешканців Андріївки. Після обшуків Олександр Прокурат наказав розстріляти затриманих. Окупант убив одного з них.
Свою відвертість єфрейтор пояснив турботою про товаришів по службі, яких збираються знову відправити на передову — до Херсона, при цьому він усвідомлює, що швидше за все сяде у в'язницю.
"Наших пацанів пощадять, їх виведуть через мене чисто, — сказав Фролкін. — Краще занапастити одне життя, ніж занапастити життя 200–300 людей".
Як повідомлялося раніше, під час окупації село Андріївка сильно постраждало.
Нагадаємо, розслідувачі міжнародного проєкту Bellingcat ідентифікували бійця ЗС РФ, який катував і кастрував українського військовослужбовця.