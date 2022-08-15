Неожиданное признание: оккупант заявил журналистам об убийстве мирного украинца (фото, видео)

Российскому изданию удалось идентифицировать россиян, которые зверствовали в селе под Киевом. Один из них сознался в военных преступлениях и попросил наказать его командиров.

Российское издание "Важные истории" опубликовало расследование, в котором назвало имена военнослужащих 64-й мотострелковой бригады ВС РФ, причастным к убийствам жителей села Андреевка Киевской области. Опознать оккупантов помогли фотографии, сделанные ими на отобранный у местного жителя телефон. После освобождения села телефон нашли среди других брошенных россиянами вещей. За месяц оккупации российские солдаты убили 13 местных жителей.

[ + – ] Убитые россиянаами жители Андреевки. Верхний ряд слева направо: Антон Ищенко, Игорь Савран, Владимир Пожарников, Руслан Яремчук, Евгений Степанюк, Юрий Кравченя, Андрей Руденко. Нижний ряд: Вадим Ганюк, Виталий Кибукевич, Алексей Черковский, Игорь Ермаков, Иван Рыбицкий, Евгений Пискотин

Подозрение в убийстве

Журналисты нашли контакты всех россиян, запечатленных на фотографиях в телефоне, поговорить с ними согласились двое: Дмитрий Данилов и Даниил Фролкин.

[ + – ] Благодаря снимкам на украденном телефоне удалось идентифицировать оккупантов. Слева направо: Даниил Фролкин, Дмитрий Данилов, Руслан Глотов, Иван Шепеленко

Данилов отрицал свою причастность к убийствам, хотя и признал, что вместе с сослуживцами постоянно искал среди сельчан людей, сдающих ВСУ координаты расположения российских войск. При этом он уверял, что украинцев солдаты не убивали.

"Насколько мне известно, брали в плен, после чего передавали в верховные органы — да и все. Производился обычный допрос, после чего их возвращали обратно путем обмена военнопленных", — сказал он.

Издание напоминает, что в июне Офис генпрокурора Украины сообщил о подозрении в нарушении законов и обычаев войны военнослужащему 64-й бригады Даниилу Фролкину. Его подозревают в убийстве мирного жителя Андреевки, краже автомобиля и хищении у ветерана Второй мировой войны советских и украинских медалей.

В разговоре с журналистом Фролкин поначалу сказал, что никого не убивал, но подтвердил, что российские солдаты занимались мародерством в селе — награбленное вывозили фурами. Особенно в этом отличился заместитель командира по тылу полковник Вячеслав Клобуков.

Признание

Через пару часов после разговора Фролкин перезвонил, попросил включить запись и сделал неожиданное признание.

"Я, военнослужащий войсковой части 51460, гвардии ефрейтор, Даниил Андреевич Фролкин, признаюсь во всех преступлениях, которые я совершил в Андреевке, в расстреле гражданского населения, обворовывании гражданского населения, изъятии у них телефонов и в том, что наше командование в х.. не ставит наших бойцов, всю пехоту, которая бьется на передовой, на линии фронта", — сказал он.

Россиянин также призвал привлечь к ответственности своих командиров — полковника Омурбекова Азатбека Асанбековича, подполковника Дмитренко, зампотыла Клобукова, и начальника разведки подполковника Романенко из-за которого солдатам пришлось идти на смерть. По его словам, расстреливать мирных жителей приказал заместитель командира бригады подполковник Прокурат.

[ + – ] Командиры 64-й мотострелковой бригады слева направо: Азатбек Омурбеков, Сергей Дмитренко, Вячеслав Клобуков, Денис Романенко, Андрей Прокурат

Фролкин рассказал, что в марте он участвовал в обысках в домах троих жителей Андреевки. После обысков Александр Прокурат приказал расстрелять задержанных. Оккупант убил одного из них.

Свой приступ откровенности ефрейтор объяснил заботой о сослуживцах, которых собираются снова отправить на передовую — в Херсон, при этом он отдает себе отчет в том, что скорее всего сядет в тюрьму.

"Наших пацанов пощадят, их выведут из-за меня чисто, — сказал Фролкин. — Лучше погубить одну жизнь, чем погубить жизни 200–300 человек".

Как сообщалось ранее, во время оккупации село Андреевка сильно пострадало.

Напомним, расследователи международного проекта Bellingcat идентифицировали бойца ВС РФ, который пытал и кастрировал украинского военнослужащего.