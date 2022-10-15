Застрелили через двері: у Херсоні російські окупанти вбили головного диригента драмтеатру (фото)

Смерть Юрія Керпатенка, відомого й за межами України, підтвердило Міністерство культури України. Раніше про вбивство українця, котрий відмовився співпрацювати з окупантами, повідомляли журналісти.

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У тимчасово окупованому Херсоні російські військові вбили українського музиканта, головного диригента Херсонського музичного драматичного театру Юрія Керпатенка. Про це повідомили в Міністерстві культури України.

Як повідомили в профільному міністерстві, російські окупанти разом із місцевими колаборантами планували організувати й провести до Міжнародного дня музики (відзначається 1 жовтня — ред.) концерт за участю камерного оркестру "Гілея". Диригентом "Гілеї" був Керпатенко.

Його запросили "на розмову" та запропонували співпрацю. Музикант відмовився.

"Після того, як Юрій Керпатенко відмовився співпрацювати з окупантами, російські військові застрелили його у власному будинку", — йдеться в повідомленні українського Мінкульту.

Убивство Юрія Керпатенка: що відомо

Уперше про вбивство Керпатенка написала на особистій сторінці у фейсбуці журналістка Олена Ваніна.

"Він відмовився з ними (окупантами, — ред.) працювати. Вони сказали, що ми до тебе ще прийдемо. Прийшли до нього додому й прямо там розстріляли. Більше подробиць важко дізнатися, бо в Херсоні всі бояться, але інформація 100%", — написала журналістка.

Вона також додала, що за інформацією друзів диригента, він перестав виходити на зв'язок ще на початку вересня.

Чим запам'ятався українцям Юрій Керпатенко

Юрію Керпатенку було 46 років. Він народився 9 вересня 1976 року в Херсоні. Музикою почав займатися із 7 років. З відзнакою закінчив 1991 року ДМШ №1 за класом баяна у викладача А.В. Коструба.

1991 року вступив у Херсонське музичне училище. 2000 року закінчив Київську Національну музичну академію ім. Петра Чайковського.

Як головний диригент камерного оркестру "Гілея" у 2000 році розпочав трудову діяльність у Херсонській обласній філармонії.

2004 року він став головним диригентом Херсонського музично-драматичного театру імені Миколи Куліша.

Юрій Керпатенко — автор низки творів для баяна, фортепіано, народного та камерного оркестрів, які увійшли до репертуару народного оркестру ХМУ, ансамблів народних інструментів, камерного оркестру "Гілея" Херсонської обласної філармонії.

Був одружений. Мав дочку.

[ + – ] Диригента Юрія Керпатенка, який представляв Україну у Франції, російські окупанти розстріляли за незгоду співпрацювати

Раніше ми писали про те, що в Ялті російський військовий жорстоко вбив чоловіка. Журналісти встановили, що обидва підозрювані в жорстокому вбивстві — російські військові. Одного з них поліцейські відпустили прямо з відділку й знову затримали лише після того, як жителі Ялти на знак протесту перекрили вулицю.

Крім того, Фокус інформував своїх читачів, що в Запорізькій області ЗС РФ вбили матір і її двох дітей. Жінка працювала завідувачкою культурно-масового сектору КЗ "Центр культури й дозвілля" Кам'янської селищної ради. Її старшому синові було вісім років, а молодшому — два роки.