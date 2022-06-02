Росіяни запровадили смертну кару в окупованому Маріуполі, – мер міста

Неохочі співпрацювати з окупаційною владою українські чиновники та волонтери потрапляють до в'язниць. У "ДНР" одного держслужбовця вже розстріляли.

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Російські окупанти ввели смертну кару в тимчасово окупованому Маріуполі. Про це повідомила Маріупольська міськрада у Telegram.

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Українських чиновників і волонтерів, які відмовилися співпрацювати з колаборантами й окупаційною владою, садять у в'язницю та розстрілюють, заявив мер Маріуполя Вадим Бойченко.

"Фейковий суд "ДНР" засудив до 10-річного ув'язнення главу одного з приазовських селищ. При цьому щонайменше один держслужбовець страчений шляхом розстрілу", — зазначила влада.

У в'язниці селища Оленівка тримають кілька десятків волонтерів, які у березні-квітні допомагали вивозити маріупольців і намагалися доставити продукти з водою до заблокованого міста.

[ + – ] У в'язниці Оленівки сидять десятки волонтерів

На вирок чекає українська суддя. Вона займалася розглядом справ, пов'язаних із сепаратизмом, які набули чималого розголосу. Відомо, що вона зазнає тортур із боку окупантів.

У "ДНР" заарештували понад 100 українських військових, які захищали Маріуполь. Бойовики перевіряють, чи причетні вони "до злочинів проти жителів республіки".

Нагадаємо, що 30 травня в "ДНР" погрожували страчувати українських військових, зокрема захисників "Азовсталі". "Глава Міністерства юстиції ДНР" Юрій Сироватко оголошував, що серед полонених є такі, яким присудять найвищу міру покарання — страту.

Ватажок бойовиків "ДНР" Денис Пушилін раніше казав, що перший етап "міжнародного трибуналу" над захопленими в полон українськими військовими пройде наприкінці літа.