"Розуміємо обурення": "1+1" вибачився за скандальний номер "Кварталу 95" про переселенку

У пресслужбі телеканалу зазначили, що у випусках "Вечірнього кварталу" команда "жартує над собою, підіймає актуальні теми, інколи гіперболізуючи". За їхніми словами, сценка про жінку зі Скадовська — це "саме такий випадок".

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Телеканал "1+1" вибачився перед аудиторією та пообіцяв видалити номер з програми "Новорічний вечірній квартал", який висміює жителів тимчасово окупованого Скадовська. Про це повідомила пресслужба телеканалу на запит "Детектора медіа".

"Ми розуміємо суспільне обурення і приносимо вибачення в аудиторії, яку зачепив цей номер. Творча команда, яка створювала цей випуск, жодним чином не хотіла образити почуття українців", — йдеться у заяві.

У пресслужбі додали, що у випусках "Вечірнього кварталу" команда "жартує над собою, підіймає актуальні теми, інколи гіперболізуючи їх, адже це один із законів гумору". За їхніми словами, номер про переселенку зі Скадовська — це "саме такий випадок".

Як ситуацію коментує студія "Квартал 95"

Представники "Кварталу" заявили, що поважають усіх мешканців Скадовська та загалом переселенців із тимчасово окупованих територій. Також вони запевнили, що своїм номером хотіли "показати, що не страшно робити навіть грубі помилки при переході з російської на українську, більш соромно — продовжувати говорити мовою ворога".

"Ми поважаємо всіх, хто не забуває українську мову, перебуваючи у тимчасовій окупації, та тих, хто докладає зусиль для переходу на українську мову на вільній землі", — йдеться у заяві студії "Квартал 95".

Відзначимо, що на момент публікації цієї новини відео номеру про переселенку зі Скадовська все ще було доступним на Youtube-каналі "Студія Квартал 95 Online".

На "1+1" подали скаргу: що відомо

Нагадаємо, раніше головна редакторка херсонського видання "Кавун.City" Євгенія Вірлич подала скаргу на телеканал "1+1" до Комісії з журналістської етики через номер, який висміює жителів тимчасово окупованого Скадовська.

За її словами, подібна сценка, яку транслюють на всеукраїнському медіа, зокрема і на деокупованій території, викликає "обурення мешканців як Скадовська, так і всієї України".

У новорічному випуску "Студії Квартал 95", на думку Вірлич, містилась й дискримінація українок. За її словами, "подібне позиціювання в публічному полі принижує жінку, зокрема жінку, яка виїхала з окупованої території.

Нагадаємо, 17 жовтня повідомлялося, що на території Скадовська прогримів вибух у глибокому тилу російських окупантів — 60 кілометрів від лінії фронту. Учасники підпілля вказали, що можливе попадання за місцем проживання офіцерів військ РФ.