Висміяли жителів Скадовська: на "1+1" подали скаргу через номер "Кварталу 95" (відео)

Скаргу подала головна редакторка херсонського видання Євгенія Вірлич. За її словами, подібний номер викликав "обурення мешканців як Скадовська, так і всієї України", а також він містить ознаки дискримінації жінок.

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На телеканал "1+1" подали скаргу до Комісії з журналістської етики через номер, який висміює жителів тимчасово окупованого Скадовська. Про це повідомило херсонське видання Кавун.City.

Відповідну скаргу подала головна редакторка видання Євгенія Вірлич. За її словами, подібний номер, який транслюють на всеукраїнському медіа, зокрема і на деокупованій території, викликав "обурення мешканців як Скадовська, так і всієї України".

Головна редакторка видання Євгенія Вірлич

Вірлич нагадала, що частина міст сходу та півдня України наразі перебувають під окупацією, зокрема і Скадовськ. Також головна редакторка наголосила, що номер містить ознаки дискримінації жінок.

"Також зауважу, що в номері, де спілкуються чоловік і жінка, чоловік представлений більш привабливо, ніж жінка: він стриманий, патріотичний, спілкується українською; вона — російськомовна, з неї сміються через незграбність мови. Подібне позиціювання в публічному полі принижує жінку, зокрема жінку, яка виїхала з окупованої території", — йдеться в тексті скарги.

Студія "Квартал 95" потрапила у скандал, образивши жителів Скадовська

Новорічний випуск "Студії "Квартал 95" в якому, на думку Вірлич, містилась дискримінація мешканців півдня та сходу України за ознакою мови, а також дискримінація жінок вийшов 31 грудня 2023 року на телеканалі "1+1".

У відповідному номері героїня, яка нібито прибула зі Скадовська до Закарпаття, зазначає, що все життя спілкувалась російською, однак нині переходить на українську мову.

Сценка про дівчину, яка переїхала на Закарпаття

На запитання чоловіка-героя "чому раніше не спілкувались українською" жінка відповідає "ну патаму шо я сіскадовська". Згодом героїня пояснює, що має на увазі місто в Херсонській області, яке називається Скадовськ.

Головна редакторка видання зазначає, що подібних "жартів" у номері багато.

"Я розумію розпач тих, хто змушений був виїхати з окупації і не може повернутись додому, а особливо — тих, хто нині перебуває в окупації і потребує підтримки, а не публічного висміювання та знущання, яким є описаний мною номер "Студії "Квартал 95", — додає Вірлич.

Пресслужба Студії "Квартал 95" на момент публікації матеріалу не коментувала інформацію про те, що до Комісії з журналістської етики подали скаргу через скандальний номер.

Нагадаємо, під час атаки України по тимчасово окупованому Скадовську 19 грудня 2023 року, як пише "Комсомольская правда", загинули п'ятеро працівників Слідчого комітету Росії.

17 жовтня повідомлялося, що на території Скадовська прогримів вибух у глибокому тилу російських окупантів — 60 кілометрів від лінії фронту. Учасники підпілля вказали, що можливе попадання за місцем проживання офіцерів військ РФ.