Ирина Гатун после скандального номера о "девушке из Скадовска" объяснила, почему ездила в Крым

В новогоднюю ночь "Квартал 95" показал номер, в котором якобы девушка из Скадовска, который сейчас оккупирован РФ, нелепо разговаривала на украинском. После этого в сети разгорелся скандал, а впоследствии оказалось, что исполнительница роли неоднократно посещала Крым после оккупации РФ.

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Украинская актриса Ирина Гатун впервые прокомментировала свои поездки в оккупированный Крым и объяснила, в чем был смысл скандального номера "Квартала 95" о девушке из Скадовска. Об этом пишет kp.ua.

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"Смысл номера в том, чтобы люди не боялись говорить на украинском языке даже с ошибками. По сути, это номер о многих из нас. О каждом, кто делает ошибки в произношении, но все равно не сдается, продолжает говорить и учиться на своих ошибках", — отметила Гатун, добавив, что многие люди из разных регионов Украины писали ей после скандала и рассказывали, что также делают ошибки, переходя на украинский, однако не видят в этом проблемы и с юмором относятся к ошибкам.

Ирина Гатун в роли девушки из Скадовска Фото: Скрин видео

Участница "Квартала 95" также впервые прокомментировала свои фото из оккупированного Россией Крыма. Ирина Гатун призналась, почему на самом деле в 2015 и 2019 годах ездила туда.

По словам актрисы, в Крыму у нее живет близкая подруга, которую нужно было поддержать. Женщина, чье имя Гатун не называет из соображений безопасности, тяжело переживала аннексию полуострова.

"Я ездила туда, чтобы поддержать близкую подругу, которая поддерживает Украину, но в силу определенных обстоятельств вынуждена жить на временно оккупированной Россией территории. Подруга тогда только родила ребенка, к тому же очень болезненно восприняла ситуацию с аннексией. И из-за этого у нее ухудшилось здоровье", — рассказывает Ирина Гатун.

В частности, сейчас у женщины уже двое детей, поэтому ей стало еще проблематичнее покинуть Крым, по словам Гатун. После 24 февраля 2022 года они переписывались в мессенджере, из-за чего у подруги актрисы возникли серьезные проблемы. Ирина Гатун говорит, что в оккупированном Крыму сейчас совсем нет свободы слова.

Ирина Гатун в Крыму

Также знаменитость подчеркнула, что пересекала именно украинскую границу с украинским паспортом, поэтому не нарушила законов.

Напомним, Ирину Гатун внесли в базу "Миротворец".

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