Актрису Гатун, сыгравшую украинку "сі Скадовська", внесли в базу "Миротворец" (фото, видео)

Артистка "Квартала 95" попала в скандал из-за номера, в котором высмеивалась переселенка из захваченного РФ города на Херсонщине. Как выяснилось, сама она также побывала в оккупации, но по собственному желанию — ездила в Крым после 2014 года.

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Украинскую артистку, актрису театра "Черный квадрат" и резидента студии "Квартал 95" Ирину Гатун внесли на "Миротворец". Об этом известно с сайта центра.

Гатун "обвиняют" в:

участии в актах гуманитарной агрессии против Украины;

участии в попытках легализации оккупации Крыма;

публичном надругательстве над украинцами, которые находятся на временно оккупированных территориях.

Профиль Ирины Гатун на сайте "Миротворец" Фото: Скриншот

В базу добавили скриншоты, которые доказывают вышеперечисленные факты. В частности, один из них свидетельствует о том, что 31 марта 2014 года (уже после оккупации Крыма) в Симферополе состоялось мероприятие "95 квартала".

Скриншот с сайта "Миротворец" Фото: Миротворец

Кроме того, в течение нескольких лет после оккупации Крыма актриса публиковала фото с полуострова. Из подписей фото можно сделать вывод, что она не скрывала, где они были сделаны.

Фото: Миротворец Фото: Миротворец Фото: Миротворец Фото: Миротворец Фото: Миротворец Фото: Миротворец

Также в "Миротворце" прикрепили скриншоты новостей о скандале из-за номера в новогоднюю ночь с высмеиванием девушки "сі Скадовська", которая с ошибками разговаривает на украинском, и реакции актера Юрия Великого на возмущение украинцев.

Сам Юрий Великий также был добавлен на сайт "Миротворец".

Его появление в базе аргументировали:

участием в актах гуманитарной агрессии против Украины;

публичным надругательством над гражданами, которые находятся на ВОТ.

Профиль Юрия Великого на сайте "Миротворец" Фото: Скриншот

В "Миротворце" также прикрепили скриншоты новости об извинениях после скандального номера. Кроме того, актера раскритиковали за пародирование украинских политиков.

Скандал из-за героини "сі Скадовська": хронология событий

В новогоднюю ночь "Квартал 95" показал номер, в котором русскоязычная девушка, которую сыграла Гатун, переезжает из города Скадовск на Закарпатье. По сюжету она пытается перейти на украинский, но делает много ошибок. Юмор построен на каламбурах, которые получаются из-за сочетания русских и украинских слов. Одним из таких каламбуров была фраза, что девушка "сі Скадовська".

На номер обратил внимание мэр самого Скадовска в Херсонской области Александр Яковлев. Он подчеркнул, что город до сих пор находится под оккупацией ВС РФ, и вместо шуток его жители нуждаются в поддержке.

После скандала телеканал "1+1" извинился перед украинцами за номер о Скадовске и пообещал удалить его из программы. Пресс-служба отметила, что у творческой команды не было цели оскорбить чувства зрителей.

Звезда номера Ирина Гатун, которая и сыграла переселенку, также попросила прощения у тех, "кого это действительно обидело". Она объяснила, что идея номера была в поддержке украинцев, которые несмотря на ошибки переходят на государственный язык. Свое видео она завершила нецензурным обращением к тем, кто якобы за деньги "специально поднимает хейт".

Юрий Великий, который также сыграл в скандальном номере, тоже извинился. Однако его обращение вызвало новую волну возмущения. Актер объяснил, что выбор города был аргументирован лишь тем, что из его названия получился желаемый каламбур. Он подчеркнул, что авторы имели целью показать "нормальность" ошибок.

Напомним, нардеп и представительница оборонного комитета ВР Марьяна Безуглая возмутила украинцев новым предложением по поводу мобилизации.