"Это как купить себе раба": Безуглая удивила украинцев новой идеей относительно мобилизации

Представительница оборонного комитета Рады предложила, чтобы граждане могли "откупиться" от призыва. В комментариях предположили, что она добивается протестов.

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Народная депутатка от партии "Слуга народа" и заместительница председателя комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Марьяна Безуглая поделилась новой идеей по поводу мобилизации в Украине, которая возмутила украинцев. Об этом известно из ее публикации в соцсетях.

Что предлагает Безуглая?

Нардеп предложила украинцам опрос. Он касался идеи, чтобы бронь от мобилизации можно было купить. То есть военнообязанный платит определенную сумму, якобы "за воюющего", и не переживает за собственный призыв.

"Например, 200 тысяч гривен в месяц. Это может касаться также частного бизнеса, компаний в отношении своих сотрудников и т.д.", — уточнила Безуглая.

Пост Марьяны Безуглой от 4 января Фото: Скриншот

Что об этом думают украинцы?

В комментариях к посту Безуглой царит возмущение.

"Вы там все в своем уме?", — написал один из комментаторов.

Это лаконичное сообщение за 4 часа поддержали более 260 пользователей.

В основном, по наблюдениям Фокуса, предложение Безуглой критикуют за несправедливость. Комментаторы предлагают в таком случае разрешить по похожей схеме военным, которые на фронте уже второй год, увольняться со службы.

"Где та справедливость, о которой все говорят?", — написала одна пользовательница.

Комментарии под постом Безуглой Фото: Скриншот

В комментариях также отметили, что такой "глупый законопроект" был бы нацелен на "раздор между средним классом и бедным слоем общества". Саму идею назвали "индульгенцией для мажоров".

"Все и так платят за войну. Кто-то больше, а кто-то меньше", — отметил один из пользователей.

Комментарии под постом Безуглой Фото: Скриншот

Другой комментатор отметил, что покупка брони через оплату одного военного "это как купить себе раба". Также в комментариях предположили, что Безуглая добивается митингов в Украине, воспринимая бедных граждан как "стадо баранов".

"Вы понимаете, что статус защитника вы унижаете еще больше, потому что будет выглядеть так, что мобилизуют только нищих?", — написала одна из пользовательниц.

Комментарии под постом Безуглой Фото: Скриншот Комментарии под постом Безуглой Фото: Скриншот

Результаты опроса также показывают, что большинство украинцев — против. Идею Безуглой поддержали лишь 26% респондентов.

Напомним, в Украине хотят принять законопроект, который касается электронного реестра военнообязанных и их онлайн-кабинетов. Фокус разобрался в том, какие именно изменения предлагаются.

Глава МВД Игорь Клименко ответил, в каком случае в Украине могут мобилизовать сотрудников полиции.