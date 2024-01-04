"Мы готовы": полицейских могут мобилизовать, если ситуация ухудшится, — Клименко (видео)

По словам главы МВД, сотрудники правоохранительных органов с начала полномасштабного вторжения увеличили свой функционал на 80%. При этом численность личного состава осталась прежней.

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В том случае, если ситуация будет ухудшаться, то сотрудники полиции готовы взять оружие в руки и мобилизоваться. Об этом заявил министр внутренних дел Игорь Клименко в интервью, которое показали в эфире телемарафона 4 января.

По его словам, если брать период с 24 февраля 2022 года, то Национальная полиция увеличила свой функционал на 80%. В то же время, количество полицейских увеличено не было. Также не изменилась ситуация с набором людей в правоохранительные органы, ведь стране и так сейчас тяжело.

До полномасштабной войны в Украине было 23-26 сотрудников полиции на 10 тысяч населения. На сегодняшний день на деоккупированных территориях — больше 100 сотрудников полиции, продолжает глава МВД. Связано это с тем, что режим намного жестче, а также увеличилось количество заданий.

"Но еще раз хочу повторить. Если будет ситуация развиваться так в стране, что нужно будет встать к оружию, то мы готовы это сделать", — заявил Игорь Клименко.

В своем Telegram-канале глава МВД также писал о том, что полиция продолжает заботиться о безопасности тех людей, которые находятся недалеко от боевых действий.

Сейчас около 35 тысяч полицейских несут службу в регионах, приближенных к передовой, а также непосредственно на самом фронте.

"Их функционал намного расширился с началом полномасштабного вторжения России. Но цель остается неизменной: служить и защищать. Украину и людей", — говорится в сообщении.

Напомним, 28 декабря глава Нацполиции Иван Выговский высказался по поводу идеи мобилизации сотрудников правоохранительных органов. По его словам, Национальная полиция не может переводить людей в ВСУ из-за наличия специальных званий. Существует только один алгоритм — увольнение.