В Украине хотят создать Электронный кабинет призывника: какие данные будут собирать (документ)

Предлагается расширить электронный реестр и создать кабинет для каждого военнообязанного. Среди данных украинцев будут закреплены номер телефона и почтовый адрес.

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В Украине готовят ко второму чтению законопроект, который касается цифровизации в сфере мобилизации населения. Об этом сообщила народная депутатка от "Слуга народа" и заместительница председателя Комитета ВР по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Марьяна Безуглая.

Речь идет о законопроекте № 10062. Из обнародованной на правительственном сайте сравнительной таблицы известно, что предлагается изменить. Фокус разобрался в основных пунктах документа.

В Украине хотят расширить данные Единого государственного реестра призывников, военнообязанных и резервистов. Кроме персональных и служебных данных украинцев там появится информация о потребности в комплектовании личным составом.

Информация из обнародованной сравнительной таблицы Фото: Скриншот

К персональным данным призывников, военнообязанных и резервистов предлагается добавить номер телефона и электронную почту, а также сведения о ряде навыков — от знания иностранных языков до управления самолетами.

Фото: Скриншот Фото: Скриншот

К служебным данным хотят добавить сведения об участии в боевых действиях и прохождении альтернативной службы.

Информация из обнародованной сравнительной таблицы Фото: Скриншот

Также реестр наполнят данные из других государственных баз. То есть законопроект регулирует информационное взаимодействие между системами различных органов.

Информация из обнародованной сравнительной таблицы Фото: Скриншот

Кроме того, предлагается закрепить в законе создание Электронного кабинета призывника, военнообязанного, резервиста. Он будет отображать данные, которые будут храниться в реестре.

Информация из обнародованной сравнительной таблицы Фото: Скриншот

Законопроект устанавливает и особенности приобретения статуса УБД в период военного положения. Его, согласно документу, должны получить защитники, которые во время выполнения задач на передовой:

получили ранения;

были захвачены в плен или взяты в заложники;

были интернированы в нейтральные государства;

пропали без вести.

Данные об участии таких воинов в боевых действиях также будут храниться в реестре. Каждому должны предоставить уникальный идентификатор.

Фото: Скриншот Фото: Скриншот Фото: Скриншот

Безуглая объяснила, что заявление для получения статуса УБД можно будет подавать в электронном виде. Кроме того, сведения из боевого приказа будут вносить уполномоченные лица воинских частей, то есть статус будет предоставляться автоматически.

Пост Марьяны Безуглой Фото: Скриншот

Напомним, адвокат Екатерина Анищенко ответила, будут ли наказывать в Украине за игнорирование электронных повесток, полученных по почте.

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