В Украине думают предоставить бронь тем, кто платит высокие налоги: кто и как сможет получить

Среди вариантов установить порог НДФЛ, размера оклада или ЕСВ. В Центре экономической стратегии подчеркнули, что такой шаг помог бы улучшить ситуацию с официальным трудоустройством, но создаст риски для мобилизации.

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В Украине раздумывают над тем, чтобы предоставлять бронь от мобилизации на основании уровня официальной зарплаты или уплаченного ежемесячного налога на доходы физлиц (НДФЛ). Как сообщал Фокус, рассматривается разный вариант "порога", с которого доход человека освобождал бы его от призыва.

Кто сможет получить бронь?

В Центре экономической стратегии (ЦЭС) объяснили, что окончательной концепции пока нет.

Однако предварительно обсуждаются три варианта бронирования:

по размеру НДФЛ;

по ежемесячному окладу;

по размеру единого социального взноса (ЕСВ).

В первом случае есть предложение сделать порог в 6 тысяч гривен. Как объяснили в ЦЭС, для такого налога официальная зарплата человека должна составлять примерно 33,4 тысячи гривен. Еще 22% от оклада должен платить работодатель как ЕСВ.

Второе предложение касается тех, чей оклад составляет 35 тысяч гривен и выше.

В случае бронирования по ЕСВ рассматривается вариант, чтобы бронь была доступна работникам, за которых работодатели платят примерно 14,5 тысячи гривен. То есть зарплата этих людей составляет 66 тысяч гривен.

Бронирование на основании доходов будет доступно и ФЛП.

Как это будет работать?

Если военнообязанный платит установленный НДФЛ, обновляет информацию об уплате налогов и данные в реестре "Оберіг", ему будет генерироваться QR-код о бронировании. Срок действия такого кода будет составлять 45 дней.

Зачем это нужно?

В ЦЭС отметили, что такое нововведение помогло бы уменьшить дефицит рабочей силы. Сейчас украинские компании имеют проблемы с поиском работников для официальной работы.

В то же время такие изменения могут создать "существенные риски" для мобилизации. Введение брони по уровню заработка сузит количество людей, которых можно было бы призвать.

Бывший первый заместитель министра развития экономики Павел Кухта в комментарии "УНИАН" отметил, что бронирование за уплату высоких налогов следует распространить не только на ФЛП, но и на резидентов "Дія.City".

"Считаю, что это хорошая попытка наладить новые цивилизованные нормы существования общества, когда мы заходим в третий год войны. Война на истощение — это война экономик, и мерой эффективности в ней является уровень доходов, который человек создает для государства. Выдергивая из экономики высокопроизводительные кадры и отправляя их на низкие армейские должности, мы подрываем собственную обороноспособность", — подчеркнул Кухта.

Напомним, Минэнергетики поручило энергетическим компаниям провести проверку из-за бронирования военнообязанных работников.

Юрист Екатерина Анищенко ответила, можно ли будет игнорировать электронные повестки, введение которых предлагает новый законопроект о мобилизации.