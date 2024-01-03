Работать или воевать: надо ли освобождать от мобилизации в зависимости от уровня зарплаты

Экспертная среда активно обсуждает новые предложения изменения процедуры бронирования, когда в зависимости от уровня зарплаты и уплаченных налогов работников можно будет бронировать от мобилизации. Фокус опросил экспертов и выяснил подводные камни такой идеи.

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В Офисе президента придумали возможность увеличить круг забронированных военнообязанных, распространив бронирование на тех, у кого высокий официальный доход и, соответственно, немалая сумма уплаченного ежемесячно НДФЛ. В частности, речь идет о том, что от мобилизации будут бронировать, если лицо платит определенную сумму НДФЛ в месяц. Например, порогом может быть 6 тыс. грн уплаченного НДФЛ или примерно 33,4 тыс. грн ежемесячной зарплаты. Об этом пишет Фокус в новой статье "Ни доходов, ни армии. Что не так с идеей освободить от мобилизации в обмен на налоги".

По мнению Павла Кухты, экс-и.о. министра экономики, руководителя по политическим вопросам Киевской школы экономики, бронирование по уплаченным налогам надо вводить вместе с демобилизацией, а делать это надо срочно. "Война на истощение — это война экономик, и мерой эффективности в ней является уровень доходов, который человек создает для государства. Выдергивая из экономики высокопроизводительные кадры и отправляя их на низкие армейские должности, мы подрываем собственную обороноспособность", — написал Павел Кухта на своей странице в Фейсбук.

Алексей Геращенко, экономист, преподаватель финансов в kmbs, рассказал Фокусу, что экономический смысл предложения бронировать налогоплательщиков — довольно слабый.

Бронирование по налоговому принципу, в крайнем случае, поможет закрыть около 10% дефицита государственного бюджета

"Если представить, что миллион мужчин с теневыми доходами задекларирует такой доход, как предлагается (около 35 тысяч гривен в месяц), то речь пойдет о дополнительных бюджетных доходах на уровне около 150 миллиардов гривен в год. А дефицит нашего бюджета составляет 1,6 триллиона гривен. То есть мы решаем проблему финансирования дефицита меньше, чем на 10% (соответственно, не решаем) и раскалываем общество. Люди при уплате этих налогов будут воспринимать их не как легализацию доходов, а как плату за определенные привилегии, которые вдруг превратились в рыночный товар. В сухом остатке имеем вульгарную деструктивную идею, которая, кроме того, не решает никаких экономических задач", — отметил Алексей Геращенко.

Эксперты говорят, что идея ОПУ бронирования по уровню налогов вряд ли будет способствовать повышению обороноспособности страны Фото: Союз ветеранов войны с Россией

Между тем, по мнению Владимира Дубровского, старшего экономиста CASE Ukraine, нужно в вопросе бронирования от мобилизации обращать внимание не на налог, который платит лицо со своей зарплаты, а на ту долю ВВП, которую оно создает.

"Те же айтишники могут платить меньшие налоги, но выдавать весомую долю ВВП. То же самое о ФЛП. ФОПы и создают долю ВВП, и имеют работников, которых обеспечивают работой и за которых тоже платят налоги. Если моральный выбор делать в пользу такой схемы, то в нее надо внести ФЛП и работников ІТ-отрасли", — считает эксперт.

По мнению президента Киевской школы экономики Тимофея Милованова, простого решения в вопросе мобилизации нет, и любой подход к мобилизации будет кого-то дискриминировать.

Важно

Налог как средство не пойти на фронт. Как будет работать бронь от мобилизации для богатых

"В этой дискуссии есть еще один аспект — уклонение от налогов. Во время войны государство часто бывает вынуждено увеличить налоги. Похоже, что сейчас именно такой момент. Мобилизация, где высокие зарплаты и налоги дают определенные преимущества, создает мотивацию платить налоги", — говорит Милованов. Он считает, что сегодня единственный возможный справедливый механизм мобилизации — это лотерея. "И его действительно используют в истории человечества во время войны. Есть альтернатива — добровольная армия. То есть создавать такие условия и зарплаты, что люди идут туда добровольно. На самом деле, это тоже означает налоги, потому что в условиях увеличения мобилизации по добровольному принципу нужно поднимать зарплаты, а потому и налоги. А налоги кто-то должен платить — и мы снова упираемся в идею, что кто-то таки должен работать и платить налоги, и если он/она платит высокие налоги, то для государства важно, чтобы он продолжал работать", — написал Тимофей Милованов на своей странице в Фейсбук. В комментарии к посту соучредитель компании "Новая пошта" Владимир Поперешнюк отметил, что идея, что бедные должны идти на ноль, а богатые могут официально или неофициально платить деньги, является конфликтной и аморальной. "Любая система принуждения — является аморальной. Поэтому единственная моральная, неконфликтная, экономическая и продуктивная система — это добровольная армия", — говорит Поперешнюк.

Некоторые эксперты уверены в целесообразности брони по налоговому принципу, ведь это должно стимулировать экономику

Опрошенные Фокусом эксперты уверены, что предложенная Офисом Президента идея бронировать по уровню зарплаты и сумме уплаченного налога — недееспособна и даже вредна. Но главное — она совсем не решает экономических проблем. "Здесь нет экономики, как считают разработчики этого проекта. И не может быть, потому что в Украине 2 года идет война, и найти дополнительные средства в экономике предприятий невозможно. Обратить внимание лучше на местные бюджеты, где запланировали в 2023 году построить 15 стадионов, или строительство дорог в прифронтовых территориях, или на таможне, где миллиарды проходят мимо государственного бюджета", — считает эксперт по вопросам ЖКХ Олег Попенко.

Владимир Дубровский отмечает: в вопросе бронирования по уровню налога имеет значение имеющееся противоречие между эффективностью и справедливостью. "Если говорить об экономической эффективности, в рыночной экономике тот человек, который зарабатывает больше и, соответственно, платит больше налогов, то он и ценнее для общества. Эффективно будет таких людей все же скрывать от мобилизации. Если говорить с точки зрения рядового человека, который говорит "Почему богатых не брать в армию, а бедных посылать на смерть?", то такая точка зрения имеет право на существование. Возникает вопрос морального выбора", — говорит Владимир Дубровский.

В рыночной экономике тот человек, который зарабатывает больше и, соответственно, платит больше налогов, более ценен для общества. Однако в вопросе мобилизации есть моральный аспект

По мнению политолога Виктора Тарана, идея бронирования по налоговому критерию может привести к социальному взрыву. Он уверен: на бронь заслуживают те люди, которые своим трудом приближают победу, и это работники или инфраструктурных предприятий, или оборонных заводов, или чиновники определенных категорий.

"Как только что-то подобное примут, то нас сразу уничтожат информационно. Придумать такую идею мог или дурак, который не учил историю, или просто враг. Люди, которые такое предлагают, ведут ситуацию к социальному взрыву", — уверен Виктор Таран.