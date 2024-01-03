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Экономика Война и деньги Ужесточение мобилизации в Украине

Работать или воевать: надо ли освобождать от мобилизации в зависимости от уровня зарплаты

мобилизация, бронь, армия, повестка
Фото: Анна Кудрик (коллаж) | В Украине предлагают бронировать от мобилизации тех, у кого зарплата выше 33 тыс грн в месяц

Экспертная среда активно обсуждает новые предложения изменения процедуры бронирования, когда в зависимости от уровня зарплаты и уплаченных налогов работников можно будет бронировать от мобилизации. Фокус опросил экспертов и выяснил подводные камни такой идеи.

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В Офисе президента придумали возможность увеличить круг забронированных военнообязанных, распространив бронирование на тех, у кого высокий официальный доход и, соответственно, немалая сумма уплаченного ежемесячно НДФЛ. В частности, речь идет о том, что от мобилизации будут бронировать, если лицо платит определенную сумму НДФЛ в месяц. Например, порогом может быть 6 тыс. грн уплаченного НДФЛ или примерно 33,4 тыс. грн ежемесячной зарплаты. Об этом пишет Фокус в новой статье "Ни доходов, ни армии. Что не так с идеей освободить от мобилизации в обмен на налоги".

По мнению Павла Кухты, экс-и.о. министра экономики, руководителя по политическим вопросам Киевской школы экономики, бронирование по уплаченным налогам надо вводить вместе с демобилизацией, а делать это надо срочно. "Война на истощение — это война экономик, и мерой эффективности в ней является уровень доходов, который человек создает для государства. Выдергивая из экономики высокопроизводительные кадры и отправляя их на низкие армейские должности, мы подрываем собственную обороноспособность", — написал Павел Кухта на своей странице в Фейсбук.

Алексей Геращенко, экономист, преподаватель финансов в kmbs, рассказал Фокусу, что экономический смысл предложения бронировать налогоплательщиков — довольно слабый.

Бронирование по налоговому принципу, в крайнем случае, поможет закрыть около 10% дефицита государственного бюджета

"Если представить, что миллион мужчин с теневыми доходами задекларирует такой доход, как предлагается (около 35 тысяч гривен в месяц), то речь пойдет о дополнительных бюджетных доходах на уровне около 150 миллиардов гривен в год. А дефицит нашего бюджета составляет 1,6 триллиона гривен. То есть мы решаем проблему финансирования дефицита меньше, чем на 10% (соответственно, не решаем) и раскалываем общество. Люди при уплате этих налогов будут воспринимать их не как легализацию доходов, а как плату за определенные привилегии, которые вдруг превратились в рыночный товар. В сухом остатке имеем вульгарную деструктивную идею, которая, кроме того, не решает никаких экономических задач", — отметил Алексей Геращенко.

Эксперты говорят, что идея ОПУ бронирования по уровню налогов вряд ли будет способствовать повышению обороноспособности страны Fullscreen
Эксперты говорят, что идея ОПУ бронирования по уровню налогов вряд ли будет способствовать повышению обороноспособности страны
Фото: Союз ветеранов войны с Россией

Между тем, по мнению Владимира Дубровского, старшего экономиста CASE Ukraine, нужно в вопросе бронирования от мобилизации обращать внимание не на налог, который платит лицо со своей зарплаты, а на ту долю ВВП, которую оно создает.

"Те же айтишники могут платить меньшие налоги, но выдавать весомую долю ВВП. То же самое о ФЛП. ФОПы и создают долю ВВП, и имеют работников, которых обеспечивают работой и за которых тоже платят налоги. Если моральный выбор делать в пользу такой схемы, то в нее надо внести ФЛП и работников ІТ-отрасли", — считает эксперт.

По мнению президента Киевской школы экономики Тимофея Милованова, простого решения в вопросе мобилизации нет, и любой подход к мобилизации будет кого-то дискриминировать.

Важно
Налог как средство не пойти на фронт. Как будет работать бронь от мобилизации для богатых

"В этой дискуссии есть еще один аспект — уклонение от налогов. Во время войны государство часто бывает вынуждено увеличить налоги. Похоже, что сейчас именно такой момент. Мобилизация, где высокие зарплаты и налоги дают определенные преимущества, создает мотивацию платить налоги", — говорит Милованов. Он считает, что сегодня единственный возможный справедливый механизм мобилизации — это лотерея. "И его действительно используют в истории человечества во время войны. Есть альтернатива — добровольная армия. То есть создавать такие условия и зарплаты, что люди идут туда добровольно. На самом деле, это тоже означает налоги, потому что в условиях увеличения мобилизации по добровольному принципу нужно поднимать зарплаты, а потому и налоги. А налоги кто-то должен платить — и мы снова упираемся в идею, что кто-то таки должен работать и платить налоги, и если он/она платит высокие налоги, то для государства важно, чтобы он продолжал работать", — написал Тимофей Милованов на своей странице в Фейсбук. В комментарии к посту соучредитель компании "Новая пошта" Владимир Поперешнюк отметил, что идея, что бедные должны идти на ноль, а богатые могут официально или неофициально платить деньги, является конфликтной и аморальной. "Любая система принуждения — является аморальной. Поэтому единственная моральная, неконфликтная, экономическая и продуктивная система — это добровольная армия", — говорит Поперешнюк.

Некоторые эксперты уверены в целесообразности брони по налоговому принципу, ведь это должно стимулировать экономику Fullscreen
Некоторые эксперты уверены в целесообразности брони по налоговому принципу, ведь это должно стимулировать экономику

Опрошенные Фокусом эксперты уверены, что предложенная Офисом Президента идея бронировать по уровню зарплаты и сумме уплаченного налога — недееспособна и даже вредна. Но главное — она совсем не решает экономических проблем. "Здесь нет экономики, как считают разработчики этого проекта. И не может быть, потому что в Украине 2 года идет война, и найти дополнительные средства в экономике предприятий невозможно. Обратить внимание лучше на местные бюджеты, где запланировали в 2023 году построить 15 стадионов, или строительство дорог в прифронтовых территориях, или на таможне, где миллиарды проходят мимо государственного бюджета", — считает эксперт по вопросам ЖКХ Олег Попенко.

Владимир Дубровский отмечает: в вопросе бронирования по уровню налога имеет значение имеющееся противоречие между эффективностью и справедливостью. "Если говорить об экономической эффективности, в рыночной экономике тот человек, который зарабатывает больше и, соответственно, платит больше налогов, то он и ценнее для общества. Эффективно будет таких людей все же скрывать от мобилизации. Если говорить с точки зрения рядового человека, который говорит "Почему богатых не брать в армию, а бедных посылать на смерть?", то такая точка зрения имеет право на существование. Возникает вопрос морального выбора", — говорит Владимир Дубровский.

В рыночной экономике тот человек, который зарабатывает больше и, соответственно, платит больше налогов, более ценен для общества. Однако в вопросе мобилизации есть моральный аспект

По мнению политолога Виктора Тарана, идея бронирования по налоговому критерию может привести к социальному взрыву. Он уверен: на бронь заслуживают те люди, которые своим трудом приближают победу, и это работники или инфраструктурных предприятий, или оборонных заводов, или чиновники определенных категорий.

"Как только что-то подобное примут, то нас сразу уничтожат информационно. Придумать такую идею мог или дурак, который не учил историю, или просто враг. Люди, которые такое предлагают, ведут ситуацию к социальному взрыву", — уверен Виктор Таран.