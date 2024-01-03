Налог как средство не пойти на фронт. Как будет работать бронь от мобилизации для богатых

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Бронирование для тех, кто платит высокие налоги — новый год принес новую инициативу по упорядочению мобилизации в Украине.

СМИ пишут, что в высоких кабинетах обсуждается идея предоставлять автоматическое бронирование тем украинцам, которые его хотят и платят ежемесячно большие налоги. Сейчас обсуждается сумма 6000 грн. НДФЛ — это соответствует официальной зарплате наемного работника в размере примерно 33400 грн. Очевидно, что этот подход можно (и необходимо) также распространить на ФЛП и резидентов "Дія.City" — так же автоматически бронировать при условии уплаты определенного уровня налогов.

Считаю, что это хорошая попытка наладить новые цивилизованные нормы существования общества, когда мы заходим в третий год войны. Война на истощение — это война экономик, и мерой эффективности в ней является уровень доходов, который человек создает для государства. Выдергивая из экономики высокопроизводительные кадры и отправляя их на низкие армейские должности, мы подрываем собственную обороноспособность. Понимание этой проблемы — демонстрация серьезного и грамотного подхода со стороны власти.

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UPD. Главный вывод из обсуждения — бронирование по уплаченным налогам надо вводить вместе с демобилизацией. И делать это надо срочно. Людей надо отпускать домой.

Все остальное — обычная идеологическая разница между левыми активистами и правыми управленцами. Первые в основном эмоционально (и, как всегда, шумно) протестуют, вторые в основном рационально (и, как всегда, спокойно) поддерживают.

Поскольку на эмоциях войну мы можем только проиграть — бронирование по уплаченным налогам однозначно надо вводить.

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