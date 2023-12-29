Мобилизация - по жребию. Можно ли применить в Украине старый американский опыт

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Есть конфликт между справедливостью мобилизации и ее эффективностью.

Я начал изучать опыт мобилизации других стран во время войны. Меня поразил подход США. Долгое время в 20-м веке они решали, кто будет мобилизован, через лотерею. Публично, прозрачно, вытягивались номера дня и месяца рождения. Все, кто родился в тот день определенного возраста, мобилизовывались. Так было в мировые войны. Во время Вьетнама механизм был сложнее, но тоже, кого мобилизовать, выбирали просто, прозрачно и случайно.

Лотерея — это справедливый механизм, по мнению людей в то время, потому что все были равны.

Но он считался неэффективным, потому что таким образом могли мобилизовать, например, ключевого ученого или инженера, который разрабатывал важное оружие. Тогда от мобилизации этого человека было бы больше вреда, чем пользы. Поэтому должен был быть также какой-то простой и понятный механизм, как можно было забронироваться. В США в Первую мировую делали такое — если тебя мобилизовали, можно было:

а) откупиться, заплатив 300 долларов, что было большой суммой в то время, а в сегодняшних долларах это — 9-10 тыс. долларов, или

б) найти кого-то вместо себя.

То есть богатые могли не пойти, но должны были заплатить государству, а за ключевых людей для экономики или оборонки нужно было найти замену. Самим этим людям или их работодателям.

Я не уверен, что механизм откупиться или найти за себя замену работал бы сегодня в Украине. Общество считало бы его несправедливым. Правда, есть много историй коррупции, когда люди откупаются от мобилизации — поэтому, как часто бывает в жизни, на практике механизм работает, хоть и незаконный.

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Эта история США показывает, что существует конфликт между справедливостью и эффективностью. Эффективность требует оставлять забронированными тех, кто важен для экономики. Измерить это сложно, но это может быть уровень дохода, налогов, или просто цена, которую готов заплатить человек. Можно и более сложные механизмы бронирования — определение критических предприятий и критических сотрудников, но чем сложнее механизм, тем больше вопросов о справедливости этого механизма и возможностей для злоупотреблений. Поэтому желательно, чтобы все было просто и очень прозрачно.

А справедливость требует, чтобы все были равны и могли быть мобилизованы с одинаковой вероятностью и по одинаковым правилам, от людей в селах до людей на Печерске, от безработных до миллиардеров, от людей, которые супер важны для экономики и конкретно оборонного комплекса — до людей, которые не создают ничего в экономике.

Нет правильного решения. Это вопрос политический, который должны решить политики с учетом настроений общества. Всех удовлетворить невозможно. И придется что-то принести в жертву — или справедливость, или эффективность, или и то, и другое.

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