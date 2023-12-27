Никто не отвоюет Украину, кроме украинцев. Почему мобилизация становится знаком справедливости

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Разговор о службе в армии обречен превращаться в дискуссию о справедливости.

Те, от кого зависит тыловой комфорт, живут в самых некомфортных условиях. Те, благодаря кому страна выжила, платят за это своей жизнью. Те, кто в армии — отдают непропорционально много, а потому вправе рассчитывать на вознаграждение — если не материальное, то точно моральное. И самые сильные эмоции вызывают те, кто пытается в этот момент продвигать противоположную этику. Все те, кто рассказывает об "армейском рабстве", обесценивают людей в форме и живут по формуле "обезопась себя за чужой счет".

Речь идет обо всех, кто торпедирует мобилизацию в Украине. Юристы, которые рекламируют профильные услуги. Медики, которые обещают "белый билет". Перевозчики, которые готовы контрабандой вывезти человека за границу.

Администраторы "пацифистских" телеграм-каналов. Блогеры, утверждающие о неконституционности происходящего. Люди, рассказывающие о лазейках на границе. Пока одни закрывают пробоины собой, другие пытаются расковырять новые, надеясь заработать.

Особенность в том, что срыв мобилизации — это ключевая задача, которую решает воюющая сторона. Украинское ИПСО помогает косить от армии российским призывникам. Российское — действует так же в Украине. Любой, кто сегодня публично агитирует против мобилизации, — действует в пользу Москвы. И степень искренности говорящего не имеет совершенно никакого значения.

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Наша война надолго. И для того, чтобы вести эту войну, Украине нужны ресурсы. Финансовые — обеспечивающие работоспособность экономики и устойчивость тыла. Нужно вооружение — без которого попытка вести войну теряет смысл. И нужны люди, которые наденут форму и будут выбивать врага с оккупированных территорий. И единственный ресурс в этом списке, который мы не можем получить от союзников — человеческий. Деньги нам перечислят. Оружие поставят. Но единственные люди, которые способны отвоевать нашу страну, живут в Украине.

В самом широком смысле мы — свидетели заочной дискуссии о правах и обязанностях. О взаимоотношениях гражданина и государства. О соотношении персональной свободы и ценности коллективного выживания.

В течение длительного времени нормой было концентрироваться именно на правах. Страна многими воспринималась априори как должник. Она должна была обеспечить маленькому человеку хорошую зарплату, достойную пенсию, недорогие и качественные услуги. Потолком обязанностей маленького человека считалась уплата налогов. А потом началась полномасштабная война — и очертила пропасть между "маленькими людьми" и обычными.

Обычные люди сходили в военкомат. Как минимум, для того, чтобы обновить персональные данные, сообщив армии о собственной квалификации, месте жительства и состоянии здоровья. Никого из них не удастся упрекнуть в малодушии — даже если армия в итоге решит, что их услуги не нужны, и повестку им так и не пришлет.

А маленькие люди стали задним числом переписывать свой социальный контракт с государством. Начали дописывать туда новые пункты и требования. И теперь выдвигают стране новые условия, без соблюдения которых в военкомат идти они не намерены.

"Пусть сперва перестанут воровать". "А почему депутаты не воюют!". "Военкомы взятки берут, а мне в армию идти?" Маленький человек поднял на знамена чужие грехи, надеясь, что за ними никто не разглядит его собственные. Нет смысла обсуждать его условия, потому что это не условия, а оправдание. Маленькие люди — это люди с малой ответственностью. Их мучает мысль, что они равны остальным, и они пытаются снять с себя ответственность за собственную судьбу. А потому перекладывают эту ответственность на обстоятельства, которые спешно придумываются.

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Мне приходилось видеть в армии разных людей. Механиков и айтишников. Таксистов и бизнесменов. Продавцов и учителей. Никто из них не был маленьким человеком. Потому что критерием в этом вопросе являются не деньги и не довоенная должность. Единственно возможный критерий здесь — это ответственность. Та самая, которую ты либо берешь на себя, либо от которой пытаешься убежать. В первом случае тебе не нужны оправдания. Во втором — ты из них состоишь.

Тема справедливости теперь надолго будет нашим спутником. Просто раньше мы ее измеряли капиталами — противопоставляя бедных и богатых. Сейчас же мы обречены измерять ее величиной персональной жертвы, принесенной стране. И потому фраза "Что ты делал во время войны?" будет неизбежным спутником любого спора. Персональные биографии этих лет вряд ли будут определять юридические права спорящих. Но они неизбежно будут сказываться на легитимности их позиции.

Нам выпало жить в субъектный период собственной истории. Одни наши современники станут памятниками, другие — улицами. Их персональные истории будут изучать в школах. Величина причастности к общей победе будет определяться личным вкладом каждого. А те, кто сегодня выбирают стратегию "ничего не делать", станут нормой в одном случае.

Если мы проиграем войну.

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