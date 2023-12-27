Мобилизация — против Украины. Почему предложенный закон вреден для самого же государства

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Риски нового законопроекта "о мобилизации".

Я вижу их в стратегической и практической плоскостях.

Стратегический риск — это "распараллеливание" общества и государства.

Значительная часть общества перейдет в "катакомбное состояние", полностью разорвав сети, соединяющие его с государственными институтами.

Переход части общества во время войны в оппозицию к государственным институтам — это огромный риск во время войны, я бы сказал, недопустимый.

Конечно, это можно частично компенсировать идеологической накачкой и репрессивным аппаратом, но, согласитесь, сейчас не первая половина 20 века, а Украина — не СССР.

У нас нет войск НКВД, "заградотрядов" и это хорошо. Думаю, в Украине это сейчас априори невозможно.

Итак, риск антагонизма между государством и значительной частью общества — это один из фундаментальных, критических факторов, заложенных в законопроект.

На практике, это может привести к следующим последствиям.

Например, люди начнут массово снимать наличные с карточек, счетов, депозитов.

Это может превратиться в мощный отток средств населения из банков.

Кстати, в РФ такой пиковый отток средств был во время объявления мобилизации осенью прошлого года.

У нас пока таких провалов ликвидности не было, но в этот раз, такой риск более чем очевиден.

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Дальше. Люди будут увольняться с работы и работать "в черную". Государство не получит значительную часть налогов из фонда оплаты труда и ЕСВ, то есть недосчитается денег и Пенсионный фонд.

Усилится миграция, в том числе и женщин. Незаконное пересечение границы в такой реальности рискует превратиться в "штурм берлинской стены" в 80-х годах.

Люди займутся личным выживанием, а инстинкт самосохранения — наиболее мощный в человеке.

Мы даже не способны представить, к этому все это может привести, к каким рецидивам, индивидуальным и коллективным.

Конечно, никто уже не будет думать о волонтерстве, помощи, донатах и т.д.

Конечно, у нас сейчас у части "потенциальных политиков" (которые готовятся прийти к власти) возникло почти пренебрежительное отношение к "экономическому фронту".

Это словосочетание стало едва ли не ругательным, с искусственным понижением его ценности и значимости.

Почти как к кружкам жен богатых мужчин, которые для самореализации и от скуки занимаются кто чем: танцуют, вышивают, плетут веночки...

Но, как бы у нас ни принижали значение экономики, без нее даже формат "фольксштурма" обречен на неизбежный провал.

Именно поэтому, авторы законопроекта не учли ни существенных рисков, ни последствий его практического применения.

К сожалению, некоторые военные деятели продолжают подходить к людям как к математическому биоресурсу, забывая, что знак бесконечности не применяется к демографическим показателям.

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