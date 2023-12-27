Мобілізація – проти України. Чому запропонований закон шкідливий для самої ж держави

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Ризики нового законопроекту "про мобілізацію".

Я бачу їх у стратегічній і практичній площинах.

Стратегічний ризик — це "розпаралелізація" суспільства та держави.

Значна частина суспільства перейде у "катакомбний стан", повністю розірвавши мережі, які з'єднують його із державними інститутами.

Перехід частини суспільства під час війни в опозицію до державних інститутів — це величезний ризик під час війни, я би сказав, неприпустимий.

Звісно, це можна частково компенсувати ідеологічною накачкою та репресивним апаратом, але, погодьтесь, зараз не перша половина 20 століття, а Україна — не СРСР.

У нас немає військ НКВС, "заградотрядов" і це добре. Думаю, в Україні це зараз апріорі неможливо.

Отже, ризик антагонізму між державою та значною частиною суспільства — це один з фундаментальних, критичних чинників, закладених у законопроект.

На практиці, це може призвести до наступних наслідків.

Наприклад, люди почнуть масово знімати готівку з карток, рахунків, депозитів.

Це може перетворитись у потужний відтік коштів населення з банків.

До речі, в РФ такий піковий відтік коштів був під час оголошення мобілізації восени минулого року.

У нас поки таких провалів ліквідності не було, але цього разу, такий ризик більш ніж очевидний.

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Далі. Люди будуть звільнятись з роботи і працювати "в чорну". Держава не отримає значну частину податків з фонду оплати праці та ЄСВ, тобто недорахується грошей і Пенсійний фонд.

Посилиться міграція, в тому числі і жінок. Незаконний перетин кордону в такій реальності ризикує перетворитись на "штурм берлінської стіни" у 80-х роках.

Люди займуться особистим виживанням, а інстинкт самозбереження — найбільш потужний в людині.

Ми навіть не здатні уявити, до цього все це може призвести, до яких рецидивів, індивідуальних та колективних.

Звичайно, ніхто вже не буде думати про волонтерство, допомогу, донати і т.д.

Звісно, у нас зараз у частини "потенційних політиків" (які готуються прийти до влади) виникло майже зневажливе ставлення до "економічного фронту".

Це словосполучення стало чи не лайливим, зі штучним пониженням його цінності та вартісності.

Майже як до кружків дружин багатих чоловіків, які для самореалізації і від нудьги займаються хтозна-чим: танцюють, вишивають, плетуть віночки…

Але, як би у нас не приниживули значення економіки, без неї навіть формат "фольксштурму" приречений на неминучий провал.

Саме тому, автори законопроекту не врахували ані суттєвих ризиків, ані наслідків його практичного застосування.

На жаль, деякі військові діячі продовжують підходити до людей як до математичного біоресурсу, забуваючи, що знак нескінченості не застосовується до демографічних показників.

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