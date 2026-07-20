Перезагрузка надежды в Украине: чего добиваются участники акций протеста

Украина переживает вторую волну протестов с начала полномасштабного вторжения. Правда, в отличие от первой, нынешняя волна протестов носит полностью автономный характер.

"Картонный Майдан" в поддержку НАБУ и САП имел "второй фронт" в лице европейских доноров. Западные дипломаты оказывали давление на Банковую не меньше, чем протестующие — и трудно сказать, чье влияние в конечном итоге оказалось сильнее. А нынешний протест не может опираться на поддержку извне — и оставляет протестующих наедине с властью. Результат протеста определит вес и громкость голоса улицы для кабинетов на Банковой.

Владимир Зеленский сумел создать искусственную идеальную бурю. Еще неделю назад президент страны претендовал на статус "флага", вокруг которого происходит неизбежное для военного времени объединение. Но арбитраж в конфликте между популярным министром обороны и непопулярным главнокомандующим превратил Зеленского в заложника собственного выбора. Отныне все обречены противопоставлять не только Федорова и Сырского, но и, к тому же, Федорова и Зеленского. Президент мог считать, что на фоне войны политическая авансцена принадлежит только ему одному — а теперь обнаружил, что сплочение вокруг флага осталось, а вот сам флаг изменился.

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Отставка Федорова вряд ли задумывалась как сигнал, но она им стала. Конфликт между Минобороны и ГШ в общественном восприятии превратился в конфликт между реформами и статус-кво. Бинарная дилемма, в рамках которой выбор президента все трактуют как ценностный приоритет. Четвертый министр обороны внезапно превратился в символ, и отношение к нему определяет каждого в политико-этических координатах. Новые подходы или старые правила? Технологии или бумажная армия? Неделю назад Федоров был человеком из команды президента. А сегодня отношение к Зеленскому определяется тем, как он распорядится судьбой Федорова.

Аппаратная победа главнокомандующего теперь рискует оказаться пирровой. Если в первые дни протеста главный лозунг сводился к требованию вернуть министра, то теперь в нем все чаще звучит требование сменить главнокомандующего. Для президента эта трансформация в чем-то даже на руку, поскольку она избавляет его от роли главного антигероя. Но замена главнокомандующего сама по себе может не утихомирить волну уличного недовольства. Ведь для улицы может оказаться важным не только то, кого меняют, но и то, на кого именно его меняют.

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Можно сколько угодно объяснять протестующим, что кадровая политика не определяется громкостью выступлений. Что профессионализм в армии не зависит от публичности. Что военное время требует иерархии и единоначалия. Но эти аргументы теряют силу, когда главной мишенью кадровых перестановок становится общественный оптимизм.

Это может показаться странным, но одна из задач этих выборов — перезагрузить надежду в стране. Ротация власти позволяет обнулить счетчик общественной фрустрации и депрессии. Назначение Федорова стало одним из таких обнулений — и президент не позволил ему пробыть на посту достаточно долго, чтобы накопить неизбежный для этой должности репутационный негатив. Люди выходят протестовать не столько за него, сколько за самих себя. И за ту мечту о будущем, которую им сначала подарили, а потом досрочно попытались отобрать.

Бессмысленно пытаться развеять миф с помощью аргументов. Его можно победить лишь с помощью другого мифа. А мы находимся в ситуации, когда экс-министр обороны превратился в центр надежд. Что время работает на тебя, а не против. Что "завтра" будет лучше, чем "сегодня". Кадровое решение президента внезапно превратило Зеленского из арбитра в одну из сторон конфликта. Если раньше был он и все остальные, то теперь в рамках новой повестки дня есть Федоров и все остальные, включая президента.

Возможно, мы стали свидетелями "проблемы длительного правления". Когда отсутствие необходимости ориентироваться на выборы лишает политика чувства духа времени. Вы хотите отправить премьера послом в США, заменить министра обороны на министра внутренних дел и сохранить главнокомандующего. В результате уволенная премьер-министр отказывается ехать послом, уволенный министр МВД отказывается стать министром обороны, уволенный министр обороны превращается в главного фаворита улицы, которая теперь требует отправить на пенсию главнокомандующего.

Последние два года наша страна живет в условиях нового общественного договора. Вторжение делает проведение выборов невозможным — и продление срока полномочий президента и парламента на несколько лет возможно в рамках консенсуса военного времени. Общество соглашается считать политиков легитимными, а власть обязана отвечать на общественный запрос на справедливость и обоснованность решений. В июле прошлого года попытка нарушить этот баланс вывела на улицы людей с плакатами, которые напомнили власти о "красных линиях" в вопросах борьбы с коррупцией. Год спустя общество проводит новую красную линию уже в вопросах обороны. Если кто-то считал, что война нарушит обратную связь улицы с кабинетами — то он ошибался.

Если наша страна одержит победу, то всё вышеперечисленное станет сценарием нашей победы. И наоборот.

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