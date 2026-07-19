"Либо перемены, либо Колиивщина": в Киеве проходят митинги в поддержку Федорова и против Сырского (эксклюзив Фокуса)

В Киеве четвертый день подряд люди выходят на митинги против последних решений властей. Украинцы требуют восстановления в должности главы Минобороны Михаила Федорова и отставки главнокомандующего ВСУ Александра Сырского.

Корреспонденты Фокуса побывали на протесте и запечатлели атмосферу, царившую возле театра имени Франко 19 июля.

В Киеве проходят митинги против Сырского

В частности, многие "картонки" призывали отстранить Сырского от должности главнокомандующего ВСУ. Были и призывы "Сырского за решетку".

В Киеве проходят митинги против Сирского Фото: Фокус

В Киеве проходят митинги против Сирского Фото: Фокус

На ряде плакатов был изображён президент Украины Владимир Зеленский, и обращение было адресовано ему, ведь именно глава государства должен принять решения, которых ждёт народ.

Фото: Фокус

Фото: Фокус

Не обошлось и без "зарплаты". Вечером участникам митинга предлагали сладости.

Фото: Фокус

"Вова, не будь Владимиром", — обратилась к президенту украинка.

Фото: Фокус

Фото: Фокус

В целом, по словам корреспондентов Фокуса, атмосфера возле памятника Франко была спокойной. Люди пели украинские песни и скандировали лозунги.

Відео дня

Фото: Фокус

Фото: Фокус

Напомним, руководство на Банковой хочет предложить бывшему главе Минобороны Михаилу Федорову должность "miltech czar". Соответствующий специалист будет обладать довольно широкими полномочиями в этой сфере.

Ранее Фокус сообщал о беседах Зеленского с Федоровым и Сырским. Глава государства заявил, что будут выработаны соответствующие решения по поводу конфликта.