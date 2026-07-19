"Або змiни, або Коліївщина": у Києві тривають мiтинги за Федорова та проти Сирського (ексклюзив Фокусу)
У Києві четвертий день підряд люди виходять на мітинги проти останніх рішень влади. Українці вимагають повернення на посаду голови Міноборони Михайла Федорова та відставки головкома ЗСУ Олександра Сирського.
Кореспонденти Фокусу побували на протесті та показали атмосферу, що панувала біля театра Франка 19 липня.
У Києві мітинги проти Сирського
Зокрема, багато "картонок" закликали звільнити Сирського з посади головнокомандувача ЗСУ. Були й заклики "Сирського за ґрати".
На низці плакатів зображували президента України Володимира Зеленського та зверталися до нього, адже саме голова держави має винести рішення, на які очікує народ.
Не обійшлося і без "зарплати". Людям на мітингу ввечері пропонували солодощі.
"Вова, не будь Владіміром", — звернулася до президента українка.
Загалом атмосфера біля Франка була спокійною, за словами кореспондентів Фокусу. Люди співали українських пісень та вигукували гасла.
Нагадаємо, керівництво на Банковій хоче запропонувати ексглаві Міноборони Михайлу Федорову посаду "miltech czar". Відповідний фахівець матиме доволі широкі повноваження у цій галузі.
Раніше Фокус повідомляв про розмови Зеленського з Федоровим та Сирським. Глава держави заявив, що відповідні рішення щодо конфлікту будуть напрацьовані.