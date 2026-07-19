"Або змiни, або Коліївщина": у Києві тривають мiтинги за Федорова та проти Сирського (ексклюзив Фокусу)

У Києві четвертий день підряд люди виходять на мітинги проти останніх рішень влади. Українці вимагають повернення на посаду голови Міноборони Михайла Федорова та відставки головкома ЗСУ Олександра Сирського.

Кореспонденти Фокусу побували на протесті та показали атмосферу, що панувала біля театра Франка 19 липня.

У Києві мітинги проти Сирського

Зокрема, багато "картонок" закликали звільнити Сирського з посади головнокомандувача ЗСУ. Були й заклики "Сирського за ґрати".

У Києві мітинги проти Сирського Фото: Фокус

У Києві мітинги проти Сирського Фото: Фокус

На низці плакатів зображували президента України Володимира Зеленського та зверталися до нього, адже саме голова держави має винести рішення, на які очікує народ.

Фото: Фокус

Фото: Фокус

Не обійшлося і без "зарплати". Людям на мітингу ввечері пропонували солодощі.

Фото: Фокус

"Вова, не будь Владіміром", — звернулася до президента українка.

Фото: Фокус

Фото: Фокус

Загалом атмосфера біля Франка була спокійною, за словами кореспондентів Фокусу. Люди співали українських пісень та вигукували гасла.

Відео дня

Фото: Фокус

Фото: Фокус

Нагадаємо, керівництво на Банковій хоче запропонувати ексглаві Міноборони Михайлу Федорову посаду "miltech czar". Відповідний фахівець матиме доволі широкі повноваження у цій галузі.

Раніше Фокус повідомляв про розмови Зеленського з Федоровим та Сирським. Глава держави заявив, що відповідні рішення щодо конфлікту будуть напрацьовані.