"Будуть рішення": Зеленський повідомив про розмови з Федоровим та Сирським (відео)

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що чує позицію людей, які вийшли на акції протесту в Україні. Глава держави зустрівся з Михайлом Федоровим та Олександром Сирським і напрацьовує рішення щодо армії.

Нове звернення Зеленського з'явилось у соцмережах президента увечері 18 липня, на третій день протестів в Україні. З'ясувалось, що глава держави проводить консультації, щоб прийняти остаточне рішення. Окрім заяви про зустріч з топпосадовцями, Зеленський сказав, що війна має повернутись у РФ, і подякував бійцям, які захищають Україну на фронті.

"Довго говорив сьогодні з Михайлом Федоровим. Я говорив сьогодні також з Олександром Сирським. Рішення щодо армії будуть напрацьовані", — сказав він.

Федоров vs Сирський — деталі

Увечері 18 липня, за чотири хвилини перед зверненням Зеленського, з'явився лаконічний коментар Федорова, який перед цим, 16 липня, публікував допис з підсумками роботи. Ексміністр оборони написав, що "зміни обовʼязково будуть" і що "діалог є".

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"Такої відповідальності не відчував навіть на урядових посадах", — підсумував Федоров, подякувавши ветеранам та військовим.

Федоров vs Сирський — допис ексміністра оборони 18 липня Фото: Скриншот

На сторінках соцмереж Олександра Сирського поки немає свіжих коментарів у контексті вечірнього звернення українського президента. Останній допис головнокомандувача ЗСУ о 12:37 18 липня — про удар дронів по важливих цілях РФ у Московській та Тамбовській областях.

Зазначимо, в Україні третій день поспіль тривають акції на підтримку Федорова та з критичними гаслами щодо Сирського. 18 липня тисячі людей вийшли на центральні площі Києва, Одеси, Львова, Хмельницького, в інших обласних центрах. Люди вигукували, що хочуть повернути Федорова на посаду міністра оборони, і також кричали, що хочуть відставки Сирського. Серед гасел — заклики воювати технологіями, щоб не гинули люди, та звернення до нардепів, щоб вони не ішли на канікули та приймали важливі державні рішення.

Нагадуємо, у мережі розповіли про тиск на військових, які виступали організаторами та часниками акцій протесту за Федорова: про це писала, наприклад, медикиня Аліна Михайлова. Крім того, з'явився допис комбата "Вовків да Вінчі" Сергія Філімонова, який розповів про "догану від Сирського". До всього, військовий, якого ледь не затримали на мітингу, повідомив, що його обвинувачують у СЗЧ та хочуть відправити в "Скелю".