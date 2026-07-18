Не мітинг, а викрадення людей: у Генштабі пояснили, чому отримав догану Філімонов
Генеральний штаб Збройних сил України пояснив причину догани, яку отримав командир батальйону "Вовків да Вінчі" Сергій Філімонов на тлі протестів проти головнокомандувача Олександра Сирського. Офіційна причина догани — інцидент з викраденням людей, який зафіксували у травні 2026 року. Які події стались у підрозділі Філімонова два місяці тому?
Протиправні дії вчинили бійці 108 окремого штурмового батальйону 59 бригади ім. Гандзюка Сил безпілотних систем ЗСУ, ідеться у поясненні Генштабу. Догану виписали не у липні під час протестів, а 27 червня 2026 року. З'ясувалось, що після травневого інциденту провели службове розслідування і встановили, що Філімонов порушив Статут. Саме тому на нього також на інших бійців підрозділу наклали дисциплінарне стягнення, повідомило командування.
Заява Генштабу щодо Філімонова з'явилась близько 18 год 18 липня. У дописі коротко описують деталі справи, яка стосується викрадення людей. Інцидент з викраденням стався 1 травня у населеному пункті Шахтарське Дніпропетровської області. Напад, ймовірно, вчинили троє бійців 108 батальйону "Вовків да Вінчі": у зв'язку з цим їх затримали правоохоронці. Затримані отримали підозру за двома статтями Кримінального кодексу — ч. 2 ст. 146 (незаконне позбавлення волі, викрадення людини, покарання до п'яти років тюрми) та ч. 4 ст. 296 (хуліганство зі застосуванням холодної чи вогнепальної зброї, до семи років).
"Службовим розслідуванням встановлено, що майор Сергій Філімонов допустив порушення вимог низки статей Дисциплінарного статуту і Статуту внутрішньої служби ЗС України", — написав Генштаб ЗСУ.
Догана від Сирського — що розповів Філімонов
Зазначимо, Фокус писав про догану від Сирського, яку отримав комбат Сергій Філімонов. Допис про покарання зранку 18 липня з'явився у Telegram-каналі. При цьому військовий не уточнив, яка причина догани. Через кілька хвилин у соцмережі X він уточнив, що покарання отримав напередодні, 17 липня. Крім того, добою раніше майор прокоментував відставку міністра оборони Михайла Федорова, який 16 липня розкритикував Олександра Сирського. Філімонов написав, що зняття міністра — це погана ідея: пояснення, чому з'явилась така оцінка, немає.
Тим часом з моменту відставки Федорова в Україні тривають протестні акції у різних містах. Люди виходять на центральні площі міст та показують гасла зі словами підтримки міністру, і також є критичні висловлювання щодо Сирського. У мережі з'явились дописи про "репресії у війську" через заяви військових про тиск за участь у протестах. Серед іншого, ішлося про бойового медика, до якого прийшли представники командування Сил безпілотних систем через, які він думає, організацію акцій. Медикиня Аліна Михайлова уточнила, що медик вже демобілізувався і тому не ясно, чому інформація про це не відома командуванню.
Нагадуємо, 18 липня стало відомо про долю військового, якого намагалися затримати під час акції протесту: боєць допоїв, як відреагувало командування військової частини.