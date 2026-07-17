"Репресії в армії" через протести за Федорова: "Мадяр" та ОП відреагували на скандал, деталі

В Україні спалахнув скандал через заяви про нібито тиск на військовослужбовців, які підтримують протести на захист колишнього міністра оборони Михайла Федорова. Після публікації таких звинувачень командувач Сил безпілотних систем Роберт Бровді заперечив інформацію про будь-які репресії, а в Офісі президента назвали інцидент "дурною спробою щось надмірно проконтролювати".

Зокрема, про це розповіла начальниця медичної служби "Ульф" батальйону "Вовки Да Вінчі" та громадська діячка Аліна Михайлова. На своїй сторінці у Facebook вона заявила, що після початку протестів у війську нібито почали цікавитися військовослужбовцями, які публічно підтримують акції або закликають до участі в них.

За словами Михайлової, представники Командування Сил безпілотних систем (КСБС) нібито терміново намагалися з'ясувати, у якому підрозділі проходить службу бойовий медик Дмитро Козятинський, який активно висловлювався в інтернеті щодо протестів. Водночас вона наголосила, що Козятинський звільнився зі Збройних сил ще рік тому і більше не є військовослужбовцем.

Відео дня

На її думку, цей випадок свідчить про спроби контролювати військових, які відкрито висловлюють власну позицію або беруть участь у мирних акціях. І навіть якщо військові виходять на протести під час законної відпустки, це може призводити до підвищеної уваги з боку командування.

Вона також навела власний приклад, що після участі в акції на підтримку НАБУ та САП у Дніпрі безпосередньо до неї претензій майже не було, однак, за її словами, її керівництво отримало значний тиск.

Публікація Аліни Михайлової на сторінці у Facebook

"Для багатьох військових підтримка протестів може коштувати посади. Звання. Догани. Закритих перспектив. Або просто "профілактичної розмови", щоб людина не забувала, де вона і кому С Л У Ж И Т Ь. І саме це є найбільшою проблемою. Бо армія захищає не лише територію. Вона захищає державу, в якій громадяни мають право на власну думку. Якщо військовий, який щодня ризикує життям заради цієї держави, починає боятися висловити свою громадянську позицію — це проблема не окремої людини. Це проблема самої держави. Страх ніколи не був ознакою сильної влади. Страх — це ознака невпевненості. А спроби змусити всіх мовчати ніколи не створювали довіри. Вони лише накопичували образу й відчуття несправедливості", — написала вона.

Крім цього, військова звернулася до Генерального штабу та Офісу президента із закликом більш зважено оцінювати наслідки власних рішень. На її думку, українських військових неможливо змусити мовчати, оскільки вони насамперед є громадянами, які стали на захист свободи.

Реакця "Мадяра" на скандал щодо "репресій в армії"

Згодом на ці звинувачення відреагував командувач Сил безпілотних систем Роберт Бровді "Мадяр". У своєму Telegram він категорично заперечив існування будь-яких репресій щодо військових у підпорядкованих йому підрозділах.

Також Бровді заявив, що у Силах безпілотних систем не толерують ані переслідування військовослужбовців, ані будь-які інші правопорушення. Він назвав звинувачення абсурдними, однак повідомив, що особисто перевірить інформацію про випадок із Дмитром Козятинським.

За його словами, попередньо йдеться не про тиск, а про ситуацію, якій, на його переконання, безпідставно надали ознак скандалу.

Командувач наголосив, що відкритий до звернень щодо можливих порушень, зловживань, насильства чи корупції та залишив офіційний канал прямої комунікації для повідомлень про такі випадки.

Окремо Бровді відповів на твердження про те, що керівництво СБС нібито не володіє ситуацією на передовій. Він зазначив, що командування Сил безпілотних систем, включно з ним самим, начальником штабу та заступниками, постійно перебуває у районах бойових дій і безпосередньо працює разом із бойовими підрозділами.

Він підкреслив, що ядро командування складається з командирів, які мають значний бойовий досвід і тривалий час воювали безпосередньо на передовій, тому закликав не поширювати необґрунтовані звинувачення.

"Не хитайте заради хитати", — додав "Мадяр" наприкінці допису.

Що кажуть в ОП

Водночас, як повідомило видання "РБК-Україна", радник президента Дмитро Литвин також прокоментував ситуацію. У коментарі журналістам він назвав інцидент "дурною спробою щось надмірно проконтролювати".

Литвин додав, що люди, які хотіли отримати інформацію про Дмитра Козятинського, могли звернутися безпосередньо до нього, оскільки той відкритий до спілкування та міг самостійно пояснити всі необхідні обставини.

Крмі того, блогерка Олена Мандзюк заявила, що під час протестів на підтримку колишнього міністра оборони Михайла Федорова на мітингах нібито працюють співробітники СБУ, які фіксують військовослужбовців. За її словами, після цього з ними проводять "виховні бесіди".

Нагадаємо, що у багатьох містах України вже другий день поспіль тривають акції протесту проти відставки колишнього міністра оборони Михайла Федорова. Учасники мітингів вимагають повернути його на посаду, закликають Верховну Раду достроково повернутися з канікул, а також виступають за відставку головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського.