"Репрессии в армии" из-за протестов в поддержку Федорова: "Мадяр" и ОП отреагировали на скандал

В Украине разразился скандал из-за заявлений о якобы оказываемом давлении на военнослужащих, поддерживающих протесты в защиту бывшего министра обороны Михаила Федорова. После публикации таких обвинений командующий Силами беспилотных систем Роберт Бровди опроверг информацию о каких-либо репрессиях, а в Офисе президента назвали инцидент "глупой попыткой чрезмерно что-то контролировать".

В частности, об этом рассказала начальница медицинской службы "Ульф" батальона "Волки Да Винчи" и общественная деятельница Алина Михайлова. На своей странице в Facebook она заявила, что после начала протестов в армии якобы начали интересоваться военнослужащими, которые публично поддерживают акции или призывают к участию в них.

По словам Михайловой, представители Командования сил беспилотных систем (КСБС) якобы срочно пытались выяснить, в каком подразделении проходит службу боевой медик Дмитрий Козятинский, который активно высказывался в интернете по поводу протестов. В то же время она подчеркнула, что Козятинский уволился из Вооруженных сил еще год назад и больше не является военнослужащим.

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По её мнению, этот случай свидетельствует о попытках контролировать военных, которые открыто выражают свою позицию или участвуют в мирных акциях. И даже если военные выходят на протесты во время законного отпуска, это может привести к повышенному вниманию со стороны командования.

Она также привела собственный пример: после участия в акции в поддержку НАБУ и САП в Днепре к ней лично претензий практически не было, однако, по её словам, на её руководство было оказано значительное давление.

Публикация Алины Михайловой на странице в Facebook

"Для многих военных поддержка протестов может стоить должности. Звания. Выговоров. Потерянных перспектив. Или просто "профилактической беседы", чтобы человек не забывал, где он находится и кому С Л У Ж И Т Ь. И именно в этом заключается самая большая проблема. Ведь армия защищает не только территорию. Она защищает государство, в котором граждане имеют право на собственное мнение. Если военный, который ежедневно рискует жизнью ради этого государства, начинает бояться высказать свою гражданскую позицию — это проблема не отдельного человека. Это проблема самого государства. Страх никогда не был признаком сильной власти. Страх — это признак неуверенности. А попытки заставить всех молчать никогда не вызывали доверия. Они лишь накапливали обиду и чувство несправедливости", — написала она.

Кроме того, военнослужащая обратилась к Генеральному штабу и Администрации президента с призывом более взвешенно оценивать последствия своих решений. По её мнению, украинских военных невозможно заставить замолчать, поскольку они, прежде всего, являются гражданами, вставшими на защиту свободы.

Реакция "Мадьяра" на скандал, связанный с "репрессиями в армии"

Впоследствии на эти обвинения отреагировал командующий Силами беспилотных систем Роберт Бровди "Мадяр". В своём Telegram он категорически опроверг факт каких-либо репрессий в отношении военнослужащих в подчинённых ему подразделениях.

Кроме того, Бровди заявил, что в Силах беспилотных систем не допускаются ни преследования военнослужащих, ни какие-либо другие правонарушения. Он назвал обвинения абсурдными, однако сообщил, что лично проверит информацию об инциденте с Дмитрием Козятинским.

По его словам, речь идет не о давлении, а о ситуации, которой, по его мнению, безосновательно придали характер скандала.

Командующий подчеркнул, что готов принять обращения о возможных нарушениях, злоупотреблениях, насилии или коррупции, и открыл официальный канал прямой связи для сообщений о таких случаях.

Отдельно Бровди ответил на утверждение о том, что руководство СБС якобы не контролирует ситуацию на передовой. Он отметил, что командование Сил беспилотных систем, включая его самого, начальника штаба и заместителей, постоянно находится в районах боевых действий и непосредственно работает вместе с боевыми подразделениями.

Он подчеркнул, что ядро командования состоит из командиров, обладающих значительным боевым опытом и долгое время воевавших непосредственно на передовой, поэтому призвал не распространять необоснованные обвинения.

"Не качайте просто так", — добавил "Мадяр" в конце поста.

Что говорят в ОП

В то же время, как сообщило издание "РБК-Украина", советник президента Дмитрий Литвин также прокомментировал ситуацию. В комментарии журналистам он назвал инцидент "неудачной попыткой чрезмерно контролировать что-то".

Литвин добавил, что люди, желающие получить информацию о Дмитрии Козятинском, могли обратиться непосредственно к нему, поскольку он открыт для общения и мог самостоятельно разъяснить все необходимые обстоятельства.

Кроме того, блогер Елена Мандзюк заявила, что во время протестов в поддержку бывшего министра обороны Михаила Федорова на митингах якобы работают сотрудники СБУ, которые фиксируют военнослужащих. По её словам, после этого с ними проводят "воспитательные беседы".

Напомним, что во многих городах Украины уже второй день подряд проходят акции протеста против отставки бывшего министра обороны Михаила Федорова. Участники митингов требуют вернуть его на должность, призывают Верховную Раду досрочно вернуться с каникул, а также выступают за отставку главнокомандующего ВСУ Александра Сырского.