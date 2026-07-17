Слежат за людьми: Елена Мандзюк заявила, что на митингах работают агенты СБУ (фото)

В Украине разразился скандал из-за заявлений о давлении на военнослужащих, участвующих в мирных протестах или выражающих свою гражданскую позицию в соцсетях. Известные медийные личности и военные заявили о слежке со стороны спецслужб и попытках ограничить свободу слова внутри армии.

Блогер Елена Мандзюк обнародовала резонансное заявление, призвав граждан проявлять осторожность во время массовых мероприятий. По её словам, на митингах активно работают сотрудники Службы безопасности Украины.

Елена Мандзюк о СБУ на митингах Фото: Threads

"Внимание: на митингах работают сотрудники СБУ, но не для обеспечения порядка. Они выявляют и фиксируют военных, с которыми в дальнейшем разбирается командование, лояльное к тем событиям, которые сейчас происходят в стране", — отметила Мандзюк.

Она добавила, что на данный момент известно уже о десятках подобных случаев, после которых с военнослужащими "проводятся воспитательные беседы и оказывается давление". Кроме того, по словам блогерши, под строгим контролем находятся и социальные сети действующих военных, особенно медийных личностей.

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"Нужно либо молчать, либо говорить то, что нам скажут. Демократия — всё гораздо хуже, чем мы себе представляли", — подытожила она.

Заявление военнослужащей Алины Михайловой

Эту информацию фактически подтвердила руководительница медицинской службы "Ульф" батальона "Волки Да Винчи" Алина Михайлова (ник в Instagram @alishamisha). Она рассказала о конкретном случае давления и попытке узнать данные о бойцах.

"Репрессии" в 2026 году в армии — это когда тебе звонят из КСБС с очень срочным желанием выяснить, в каком же подразделении проходит службу парень, который пишет в интернете об акциях протеста и призывает людей присоединиться", — написала Михайлова, иронично добавив, что звонили явно не для того, чтобы вручить грамоту.

Алина Михайлова заявила о давлении на военных Фото: Instagram

Военная уточнила, что речь шла о Дмитрии Козятинском — боевом медике "Волков Да Винчи", который на самом деле уволился из ВСУ ещё год назад и уже не имеет никакого отношения к армии. Это свидетельствует о том, что контролирующие органы зачастую не обладают актуальной информацией о кадровом составе, но активно отслеживают публикации.

Михайлова подчеркнула, что сегодня военных "преследуют" за собственное мнение и участие в мирных акциях, даже во время законного отпуска. Она упомянула и собственный опыт, когда после её участия в акции в поддержку НАБУ и САП в Днепре её руководство получило "достаточное" внимание.

"Для многих военных поддержка протестов может стоить должности. Звания. Выговора. Потерянных перспектив. Или просто „профилактической беседы“, чтобы человек не забывал, где он находится и кому служит", — заявила Алина Михайлова.

Она подчеркнула, что армия защищает государство, в котором граждане имеют право на собственное мнение. По её убеждению, когда военный, ежедневно рискующий жизнью, начинает бояться высказать гражданскую позицию — это становится проблемой всей страны, ведь "страх никогда не был признаком сильной власти".

Напомним, ранее "Фокус" писал , что:

15 июля стало известно об отставке министра обороны Михаила Федорова. Украинцы не стали молчать и начали собираться на митинги против решения властей. Звезды также активно высказались против отставки эффективного министра, при котором начались серьезные изменения в ходе войны.

Жена Федорова резко отреагировала на волну ненависти, угроз и травли, усилившихся после его отставки.

Кроме того, уже бывший министр обороны заявил, что причиной его конфликта с главнокомандующим ВСУ Александром Сырским стали разные взгляды на управление армией и ведение войны. По его словам, военное руководство блокировало предложенные Минобороны изменения, а впоследствии Сырский якобы поставил ультиматум.