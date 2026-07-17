Жена Федорова перешла на матерные слова, описывая ситуацию после отставки мужа (фото)

Супруга бывшего министра Михаила Федорова в своём Instagram резко отреагировала на волну ненависти, угроз и травли, усилившуюся после его отставки.

В своём посте дизайнерша Анастасия Федорова рассказала об угрозах со стороны "фанаток" своего мужа, давлении на её команду в офисе и откровенной дискредитации со стороны незнакомых людей, которые, по её словам, считают, что имеют право указывать ей, как себя вести. Подробнее о её публичных заявлениях — в публикации Фокуса.

"Спасаешь себя всегда ты сама"

Женщина начала свой пост в соцсети с эмоционального признания: поддержка со стороны помогает, но настоящее спасение человек находит только в себе. Она призналась, что прошлой ночью всерьёз думала о том, чтобы полностью исчезнуть из публичного пространства — удалить аккаунты в соцсетях и переждать сложный период, возможно, даже год.

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Анастасия решилась на публичную исповедь Фото: Instagram

"Я никогда не стремилась к публичности. Меня не интересуют ни популярность, ни власть. Но жизнь не всегда спрашивает, готова ли ты оказаться в центре чужого внимания. За последний год я поняла одну вещь — вокруг почти всегда происходит какая-то пи**ц. Я её не выбирала. Как и моя дочь. Она наступает в самые неожиданные моменты. Как, например, на нашу вчерашнюю 13-ю годовщину… Но я выбирала и выбираю уважение к себе и свой путь. Потому что если начать менять себя под влиянием обстоятельств, однажды можно проснуться и не узнать человека в зеркале. Я не исчезну", – написала она.

"Женщине достаётся почти всегда"

В следующих сторис жена Федорова продолжила эту тему, обратив внимание на закономерность, которая, по её наблюдениям, повторяется в подобных историях: критика в адрес мужа традиционно перекладывается на жену.

Дизайнер рассказала, как в её адрес заказывают публикации с вымышленными новостями о несуществующих яхтах и недвижимости, а после этого — даже угрозы убийством ей и её ребёнку. По её словам, бульварная пресса лишь подхватывает подобные нарративы.

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Отдельно она обратила внимание на парадокс: один и тот же человек в сети может одновременно называть её мужа "гением, которого стоит клонировать", а в следующем сообщении — обвинять её саму в том, что она "недостойная жена" и не указала себя как "+1".

"Женщине в таких историях достаётся почти всегда — так сложилось исторически. Есть претензии к мужу — предъявляют жене. Заказывают на тебя ИПСО о яхтах за миллионы и недвижимости. После чего желают смерти тебе и твоему ребенку. И это не шутка. Желтая пресса и пользователи форумов только успевают подхватить эту тему, восхищаются мужем — ни**ра не обратная сторона истории. Потому что жену все равно обесценивают. Ты не такая. Сегодня у меня было всё", — рассказывает Анастасия.

Некоторые эпизоды напугали

"Чё**ные угрозы от яростных фанаток. Которые видят в моём муже своего президента или своего мужа — я, блин, не знаю. Потому что по их ленте уже сложно понять. Жуткие ситуации в офисе, которые до чертиков напугали мою команду. Незнакомые люди, которые решили, что имеют право высказываться", – отметила она.

Анастасия Федорова против культа личности Фото: Instagram

Далее женщина рассказала об инциденте, произошедшем в одном из элитных супермаркетов.

"Даже в Goodwine я познакомилась с несколькими мужчинами только потому, что они настолько нагло меня, б**дь, снимали и обсуждали, что я решила принять участие", — вспомнила Федорова.

Культ личности

Супруга бывшего министра подчеркнула, что именно в такие моменты восхищение публичной личностью перестает быть адекватным и превращается в нечто разрушительное. Она отметила, что не поддерживает никакого культа личности, поскольку со временем он начинает преобладать над здравым смыслом. Вместо этого, по её словам, она всегда будет выбирать справедливость, собственные ценности и достойный результат работы – именно этим она гордится.

Напомним, ранее Фокус писал о:

Обращение Анастасии Федоровой к подписчикам, в котором она попросила не рассматривать её личную страницу как площадку для политических заявлений. Она подчеркнула своё желание сохранить частную жизнь и отметила, что пока не готова публично затрагивать семейные темы в политическом контексте.

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