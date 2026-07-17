Дружина Федорова перейшла на матюки, описуючи ситуацію після відставки чоловіка (фото)

Дружина колишнього міністра Михайла Федорова у своєму Instagram різко відреагувала на хвилю ненависті, погроз та цькування, що посилилися після його відставки.

У своєму пості дизайнерка Анастасія Федорова розповіла про погрози від "фанаток" чоловіка, тиск на її команду в офісі та відверту дискредитацію з боку незнайомих людей, які, за її словами, вважають, що мають право вказувати, як їй поводитися. Більше про її публічні заяви, – у публікації Фокусу.

"Рятуєш себе завжди ти сама"

Пост у соцмережі жінка розпочала з емоційного визнання: підтримка ззовні допомагає, але справжній порятунок людина знаходить лише в собі. Вона зізналася, що минулої ночі всерйоз думала про те, щоб повністю зникнути з публічного простору – видалити соцмережі та перечекати складний період, можливо, навіть рік.

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Анастасія наважилась на публічну сповідь Фото: Instagram

"Я ніколи не прагнула публічності. Мене не цікавлять віральність чи влада. Але життя не завжди питає, чи готова ти опинитися в центрі чужої уваги. За останній рік я зрозуміла одну річ – навколо майже завжди відбувається якийсь п**єц. Я його не обирала. Як і моя донька. Він приходить у найбільш неочікувані моменти. Як, наприклад, на нашу вчорашню 13-ту річницю… Але я обирала та обираю повагу до себе і свій шлях. Бо якщо почати змінювати себе через обставини, одного дня можна прокинутися й не впізнати людину в дзеркалі. Не зникатиму", – написала вона.

"Жінці дістається майже завжди"

У наступних сторіз дружина Федорова продовжила тему, звернувши увагу на закономірність, яка, за її спостереженнями, повторюється в подібних історіях: критика чоловіка традиційно перекладається на дружину.

Дизайнерка описала, як на її адресу замовляють інформаційні вкиди про неіснуючі яхти та нерухомість, а після цього – навіть погрози смерті їй і дитині. За її словами, жовта преса лише підхоплює подібні наративи.

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Окремо вона звернула увагу на парадокс: одна й та сама людина в мережі може одночасно називати її чоловіка "генієм, якого варто клонувати", а в наступному повідомленні – звинувачувати її саму в тому, що вона "не гідна дружина" й не назвалася "+1".

"Жінці у таких історіях дістається майже завжди так історично склалося. Є претензії до чоловіка – пред’являють дружині. Замовляють на тебе ІПСО про яхти на мільйони та нерухомість. Після чого бажають смерті тобі і твоїй дитині. І це не прикол. Жовта преса та тредчани тільки встигають підхоплювати захоплюються чоловіком — ні**ра не зворотня історія. Бо знецінюють дружину все одно. Ти не така. Сьогодні в мене було все", – розповідає Анастасія.

Деякі епізоди налякали

"Йо**уті погрози від лютих фанаток. Які бачать мого чоловіка своїм президентом чи своїм чоловіком – я хз. Бо по їхній стрічці вже складно зрозуміти. Стрьомні ситуації в офісі, які до біса налякали мою команду. Незнайомі люди. Які вирішили, що мають право розказувати", – зазначила вона.

Федорова Анастасія проти культу особистості Фото: Instagram

Далі жінка розповіла про випадок в одному з елітних супермаркетів.

"Навіть у Goodwine я познайомилася з кількома чоловіками лише тому, що вони настільки нагло мене б**дь знімали й обговорювали, що я вирішила прийняти участь", – пригадала Федорова.

Культ особистості

Дружина ексміністра підкреслила, що саме в такі моменти захоплення публічною персоною перестає бути адекватним і перетворюється на щось руйнівне. Вона зазначила, що не підтримує жодного культу особистості, оскільки з часом він починає превалювати над здоровим глуздом. Натомість, за її словами, вона завжди обиратиме справедливість, власні цінності та гідний результат роботи – саме цим пишається.

Нагадаємо, раніше Фокус писав про:

Звернення Анастасії Федорової до підписників, яка попросила не розглядати її особисту сторінку як майданчик для політичних заяв. Вона наголосила на бажанні зберегти приватність і поки не готова публічно порушувати родинні теми в політичній площині.

Архівне фото ексміністра оборони, яке оприлюднила його знайома, – на ньому видно, як він виглядав у 2013 році.

Негативну реакцію українців на невдалу метафору Кацуріна щодо відставки Федорова.