Гучна відставка Федорова: що відомо про його дружину, яка завжди відмовлялася бути його "тінню" (фото)

На тлі резонансної відставки Михайла Федорова та масових протестів у країні увага суспільства прикута не лише до політичних ротацій, а й до родини урядовця. Його 35-річна дружина Анастасія Федорова, яка роками свідомо дистанціювалася від статусу "дружини чиновника", знову опинилася в центрі суспільних обговорень як самостійна бізнесвумен та дизайнерка.

Анастасія родом із Запоріжжя, де закінчила факультет іноземної філології Запорізького національного університету — саме там вона й познайомилася зі своїм майбутнім чоловіком. Попри те, що її ім'я часто пов'язують виключно з політичною кар'єрою чоловіка, вона завжди наполегливо працювала над власною самореалізацією. Фокус розповідає детальніше про супутницю життя Михайла Федорова.

Дружина Михайла Федорова — Анастасія Фото: Instagram

Що відомо про Анастасію Федорову

Свій професійний шлях Анастасія починала як викладачка англійської мови для IT-фахівців. Однак після переїзду до столиці вона вирішила втілити давню мрію та заснувала бренд жіночого одягу COVER. Ця справа швидко переросла локальний рівень, і згодом одяг її бренду здобув популярність не лише в Україні, а й далеко за її межами.

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Запуск бізнесу супроводжувався серйозними викликами, адже старт припав на період пандемії, а невдовзі після презентації першої літньої колекції почалося повномасштабне вторгнення Росії. Через бойові дії команді довелося тимчасово зупинити роботу, проте бренд продемонстрував стійкість і повністю відновив свою діяльність одразу після звільнення Київщини.

Кохання з гуртожитку

Історія стосунків Михайла та Анастасії розпочалася ще в студентські роки в університетському гуртожитку. Спочатку пара просто товаришувала, а у 2015 році вони офіційно побралися. За два роки у подружжя народилася донька Марія. Анастасія завжди наголошувала, що секрет їхнього міцного шлюбу полягає у взаємній підтримці та вмінні проходити всі життєві етапи разом.

Сім'я Михайла Федорова Фото: Instagram

Водночас дизайнерка ніколи не приховувала, що публічність та статус дружини високого посадовця не були для неї комфортними. На тлі нинішніх подій та суспільного тиску її минулі заяви звучать особливо символічно. Вона неодноразово підкреслювала, що не є "роллю, функцією чи похідною від чиїхось рішень", а є абсолютно автономною особистістю, яка самостійно будує кар'єру та несе відповідальність за власні результати.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

Анастасія Федорова звернулася до підписників із проханням не сприймати її особисту сторінку як джерело політичних сигналів. Вона хоче зберегти особисті кордони та наразі не готова публічно обговорювати родинні теми у політичному контексті.

Знайома колишнього міністра оборони України показала, який вигляд той мав у 2013 році.

Крім того, українці засудили метафору Кацуріна про відставку Федорова.