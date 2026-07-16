"Як Аргентина без Мессі": українці засудили метафору Кацуріна про відставку Федорова (фото)

Український ресторатор та блогер Михайло Кацурін викликав хвилю обурення в мережі через напис на плакаті на підтримку звільненого міністра оборони Михайла Федорова. Намагаючись висловити солідарність за допомогою футбольної метафори, підприємець зіткнувся з жорсткою критикою користувачів, які звинуватили його у недоречності та зміщенні акцентів під час війни.

Ресторатор опублікував фото в Threads, на якому він стоїть на вулиці з картонним плакатом: "Як Аргентина переможе без Мессі?". Як згодом пояснив сам Кацурін у соцмережі, цей перформанс мав стати метафоричною підтримкою міністра оборони.

"Аргентина" у його порівнянні — це Україна. "Мессі" — це Федоров, якого Кацурін назвав "найефективнішим міністром оборони". Виключення такого гравця з команди, на думку блогера, є "злом і кратним зменшенням шансів на успіх".

"Скажу чесно, я дуже пишався своєю тонкою метафорою цим ранком. Втім, тредс вміє швидко охолодити будь-який захват від себе", — написав ресторатор після того, як натрапив на негативну реакцію.

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Міша Кацурін визнав свою помилку щодо напису на мітингу проти звільнення Федорова Фото: Threads

Реакція соцмереж

Блогер цю публікацію на своїй сторінці уже видалив, однак інтернет "пам'ятає" все. Користувачка @yanasirak опублікувала фото Кацуріна і закликала його подумати краще над написом.

Кацурін порівняв Федорова з Мессі Фото: Threads

Допис миттєво зібрав десятки коментарів. Переважна більшість користувачів не оцінила креативу Кацуріна, назвавши таку аналогію інфантильною та недоречною в умовах реальних бойових дій:

Зміщення акцентів: Користувачі зазначають, що порівнювати смертельну війну з футбольним матчем, а державні посади — з іграми, є верхом легковажності. ("Метафора, яка зміщує акценти. Не ок сьогодні").

Користувачі зазначають, що порівнювати смертельну війну з футбольним матчем, а державні посади — з іграми, є верхом легковажності. ("Метафора, яка зміщує акценти. Не ок сьогодні"). Вимога прямоти: Блогеру порадили говорити прямо, а не ховатися за образами. ("Від людей, які мають медійний вплив, зараз є необхідність називати речі своїми іменами… В метафори класно бавитись за бокалом вина в захищеній кнайпі").

Блогеру порадили говорити прямо, а не ховатися за образами. ("Від людей, які мають медійний вплив, зараз є необхідність називати речі своїми іменами… В метафори класно бавитись за бокалом вина в захищеній кнайпі"). Невдале пояснення: Багато хто зійшовся на думці, що хороша метафора не потребує додаткових роз'яснень. ("Якщо доводиться пояснювати — значить паралель було проведено хуйово").

Попри шквал критики, знайшлися й ті, хто підтримав позицію Михайла, підтвердивши, що одразу зрозуміли його порівняння та поділяють стурбованість через кадрові зміни в оборонному секторі.

Сам Кацурін резюмував свій досвід лаконічно, пообіцявши зробити висновки: "Всім дякую, все записав, наступний плакат буде кращим".

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Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

15 липня стало відомо про відставку міністра оборони Михайла Федорова. Українці мовчати не стали та почали збиратися на мітинги проти рішення влади. Зірки також активно висловлюються проти відставки ефективного міністра, за якого почалися серйозні зміни в ході війни.

Дружина Федорова на тлі протестів зробила важливу заяву.

Крім того, вже колишній міністр оборони заявив, що причиною його конфлікту з головнокомандувачем ЗСУ Олександром Сирським стали різні погляди на управління армією та ведення війни. За його словами, військове керівництво блокувало запропоновані Міноборони зміни, а згодом Сирський нібито поставив ультиматум.