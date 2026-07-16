"Как Аргентина без Месси": украинцы раскритиковали метафору Кацурина об отставке Федорова (фото)
Украинский ресторатор и блогер Михаил Кацурин вызвал волну возмущения в сети из-за надписи на плакате в поддержку уволенного министра обороны Михаила Федорова. Пытаясь выразить солидарность с помощью футбольной метафоры, предприниматель столкнулся с жесткой критикой пользователей, которые обвинили его в неуместности и смещении акцентов во время войны.
Ресторатор опубликовал в Threads фото, на котором он стоит на улице с картонным плакатом: "Как Аргентина победит без Месси?". Как впоследствии пояснил сам Кацурин в соцсети, этот перформанс должен был стать метафорической поддержкой министра обороны.
"Аргентина" в его сравнении — это Украина. "Месси" — это Федоров, которого Кацурин назвал "самым эффективным министром обороны". Исключение такого игрока из команды, по мнению блогера, является "бедствием и многократным снижением шансов на успех".
"Скажу честно, я очень гордился своей тонкой метафорой этим утром. Впрочем, тредс умеет быстро охладить любой восторг по поводу себя", — написал ресторатор после того, как столкнулся с негативной реакцией.
Реакция социальных сетей
Блогер уже удалил эту публикацию со своей страницы, однако интернет "помнит" всё. Пользовательница @yanasirak опубликовала фото Кацурина и призвала его лучше подумать над надписью.
Пост мгновенно собрал десятки комментариев. Подавляющее большинство пользователей не оценило креативность Кацурина, назвав такую аналогию инфантильной и неуместной в условиях реальных боевых действий:
- Смещение акцентов: Пользователи отмечают, что сравнивать смертельную войну с футбольным матчем, а государственные должности — с играми, — это вершина легкомыслия. ("Метафора, которая смещает акценты. Сегодня это не уместно").
- Требование прямоты: Блогера посоветовали говорить прямо, а не прятаться за образами. ("От людей, имеющих влияние в СМИ, сейчас требуется называть вещи своими именами… В метафорах классно развлекаться за бокалом вина в уютном баре").
- Неудачное объяснение: Многие сошлись во мнении, что хорошая метафора не требует дополнительных разъяснений. ("Если приходится объяснять — значит, параллель была проведена хреново").
Несмотря на шквал критики, нашлись и те, кто поддержал позицию Михаила, подтвердив, что сразу поняли его сравнение и разделяют обеспокоенность в связи с кадровыми изменениями в оборонном секторе.
Сам Кацурин лаконично подытожил свой опыт, пообещав извлечь уроки: "Спасибо всем, всё записал, следующий плакат будет лучше".
Как вы относитесь к решению об отставке министра обороны Михаила Федорова?
Напомним, ранее "Фокус" писал , что:
- 15 июля стало известно об отставке министра обороны Михаила Федорова. Украинцы не стали молчать и начали собираться на митинги против решения властей. Звезды также активно высказываются против отставки эффективного министра, при котором начались серьезные изменения в ходе войны.
- Супруга Федорова на фоне протестов сделала важное заявление.
Кроме того, уже бывший министр обороны заявил, что причиной его конфликта с главнокомандующим ВСУ Александром Сирским стали разные взгляды на управление армией и ведение войны. По его словам, военное руководство блокировало предложенные Минобороны изменения, а впоследствии Сырский якобы поставил ультиматум.