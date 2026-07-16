"Как Аргентина без Месси": украинцы раскритиковали метафору Кацурина об отставке Федорова (фото)

Украинский ресторатор и блогер Михаил Кацурин вызвал волну возмущения в сети из-за надписи на плакате в поддержку уволенного министра обороны Михаила Федорова. Пытаясь выразить солидарность с помощью футбольной метафоры, предприниматель столкнулся с жесткой критикой пользователей, которые обвинили его в неуместности и смещении акцентов во время войны.

Ресторатор опубликовал в Threads фото, на котором он стоит на улице с картонным плакатом: "Как Аргентина победит без Месси?". Как впоследствии пояснил сам Кацурин в соцсети, этот перформанс должен был стать метафорической поддержкой министра обороны.

"Аргентина" в его сравнении — это Украина. "Месси" — это Федоров, которого Кацурин назвал "самым эффективным министром обороны". Исключение такого игрока из команды, по мнению блогера, является "бедствием и многократным снижением шансов на успех".

"Скажу честно, я очень гордился своей тонкой метафорой этим утром. Впрочем, тредс умеет быстро охладить любой восторг по поводу себя", — написал ресторатор после того, как столкнулся с негативной реакцией.

Відео дня

Миша Кацурин признал свою ошибку в отношении надписи на митинге против увольнения Федорова Фото: Threads

Реакция социальных сетей

Блогер уже удалил эту публикацию со своей страницы, однако интернет "помнит" всё. Пользовательница @yanasirak опубликовала фото Кацурина и призвала его лучше подумать над надписью.

Кацурин сравнил Федорова с Месси Фото: Threads

Пост мгновенно собрал десятки комментариев. Подавляющее большинство пользователей не оценило креативность Кацурина, назвав такую аналогию инфантильной и неуместной в условиях реальных боевых действий:

Смещение акцентов: Пользователи отмечают, что сравнивать смертельную войну с футбольным матчем, а государственные должности — с играми, — это вершина легкомыслия. ("Метафора, которая смещает акценты. Сегодня это не уместно").

Пользователи отмечают, что сравнивать смертельную войну с футбольным матчем, а государственные должности — с играми, — это вершина легкомыслия. ("Метафора, которая смещает акценты. Сегодня это не уместно"). Требование прямоты: Блогера посоветовали говорить прямо, а не прятаться за образами. ("От людей, имеющих влияние в СМИ, сейчас требуется называть вещи своими именами… В метафорах классно развлекаться за бокалом вина в уютном баре").

Блогера посоветовали говорить прямо, а не прятаться за образами. ("От людей, имеющих влияние в СМИ, сейчас требуется называть вещи своими именами… В метафорах классно развлекаться за бокалом вина в уютном баре"). Неудачное объяснение: Многие сошлись во мнении, что хорошая метафора не требует дополнительных разъяснений. ("Если приходится объяснять — значит, параллель была проведена хреново").

Несмотря на шквал критики, нашлись и те, кто поддержал позицию Михаила, подтвердив, что сразу поняли его сравнение и разделяют обеспокоенность в связи с кадровыми изменениями в оборонном секторе.

Сам Кацурин лаконично подытожил свой опыт, пообещав извлечь уроки: "Спасибо всем, всё записал, следующий плакат будет лучше".

Опрос Как вы относитесь к решению об отставке министра обороны Михаила Федорова? Опрос открыт до Позитивно, изменения необходимы Негативно, поддерживаю протесты против отставки Не понимаю причин этого решения Трудно определиться Голосувати

Напомним, ранее "Фокус" писал , что:

15 июля стало известно об отставке министра обороны Михаила Федорова. Украинцы не стали молчать и начали собираться на митинги против решения властей. Звезды также активно высказываются против отставки эффективного министра, при котором начались серьезные изменения в ходе войны.

Супруга Федорова на фоне протестов сделала важное заявление.

Кроме того, уже бывший министр обороны заявил, что причиной его конфликта с главнокомандующим ВСУ Александром Сирским стали разные взгляды на управление армией и ведение войны. По его словам, военное руководство блокировало предложенные Минобороны изменения, а впоследствии Сырский якобы поставил ультиматум.