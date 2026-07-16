Конфликт с Сырским: действительно ли Федорова готовят против Залужного — неожиданная оценка экспертов

Отставка Михаила Федорова превратила внутренний конфликт в руководстве армии в политический скандал с протестами, требованиями уволить Александра Сырского и разговорами о предстоящих выборах. Пока одни эксперты видят в этом столкновение старой советской системы с современной армией, другие предполагают, что Федорова уже готовят к роли "условной оппозиции" Банковой и конкурента Валерия Залужного.

Уже бывший министр обороны Михаил Федоров заявил, что причиной его конфликта с главнокомандующим ВСУ Александром Сирским стали разные взгляды на управление армией и ведение войны. По его словам, военное руководство блокировало предложенные Минобороны изменения, а впоследствии Сырский якобы поставил ультиматум.

Об этом Федоров рассказал 16 июля во время брифинга для журналистов, который состоялся на фоне протестов против его отставки с поста министра обороны.

По словам Федорова, президент Украины Владимир Зеленский ранее сообщил ему, что не планирует менять главнокомандующего ВСУ. Бывший министр утверждает, что согласился с этим решением и пытался наладить сотрудничество с Сырским.

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Однако впоследствии, как заявил Федоров, инициативы Министерства обороны начали блокировать. Он также обвинил главнокомандующего в нежелании открыто обсуждать проблемы и в поиске причин конфликта в якобы проводимых против него информационных кампаниях.

"Он готов лично ходить на встречи, плести интриги, думать, что кто-то в СМИ заказал какую-то кампанию, а не что проблема в происходящих событиях", — сказал Федоров.

Бывший министр отметил, что был готов продолжать совместную работу, несмотря на разногласия, однако ситуация изменилась после ультиматума со стороны Сирского. В чём именно заключались выдвинутые условия, он не уточнил.

Заявление Федорова вызвало волну возмущения среди украинцев в социальных сетях. В комментариях начали требовать объяснений от военного и политического руководства, а некоторые прямо призывали уволить главнокомандующего ВСУ.

Старая советская армия против современной: в чём заключается главный конфликт в ВСУ

Военный эксперт Олег Жданов считает, что отставка Александра Сырского не приведет к обвалу фронта, а наоборот — может улучшить ситуацию в армии. По его словам, в настоящее время в ВСУ фактически сосуществуют две системы: старая советская модель управления и современная армия, командиры которой пытаются внедрять натовские методики и технологические решения.

"Фронт держится не на генералах. Фронт держится на командирах рот и батальонов. Вот ключевые должности: если их не хватит, то возникнут проблемы", — говорит Жданов Фокусу.

Эксперт напомнил, что после увольнения Валерия Залужного вместе с ним ушли около 25 генералов, однако фронт не рухнул. По его мнению, главный конфликт заключается не в конкретных фамилиях, а в выборе между устаревшей системой управления и современной армией, ориентированной на инновации.

Жданов также высказал предположение, что кадровые решения, связанные с Федоровым, могут ослабить развитие дронных технологий и ударов на большие расстояния. По его мнению, отстранение министра, завоевавшего популярность благодаря реальным изменениям, стало серьёзной ошибкой политического руководства.

"Фактически на сегодняшний день президент сам себе подрезал крылья", — считает эксперт.

Впрочем, военно-политический эксперт Дмитрий Снегирев предлагает взглянуть на конфликт Федорова с Сырским не как на обычное противостояние реформатора со старой военной системой. По его мнению, это противостояние могло быть искусственно создано, постепенно подготовлено в информационном пространстве, а теперь использовано для гораздо более широкой политической игры.

Эксперт отмечает: в этой истории важно не только то, почему Федорова уволили, но и то, почему его конфликт с главнокомандующим внезапно стал настолько публичным, вызвал протесты и превратил Сирского в главного виновника кадрового решения президента.

"Условная оппозиция" Банковой: готовят ли Федорова к выборам

По версии Снегирева, отставка Федорова может быть частью подготовки нового политического проекта, который будет позиционироваться как оппозиционный по отношению к Офису президента, но на самом деле останется связанным с Банковой.

Он обращает внимание на то, что обществу активно предлагают объяснения, будто бы причиной увольнения стала личная ревность Владимира Зеленского из-за роста популярности министра. Однако, по словам эксперта, ранее подобные публичные предположения о мотивах президента быстро пресекались, а не становились центральной темой дискуссий в СМИ и социальных сетях.

Именно поэтому Снегирев предполагает, что тезис о конфликте Зеленского с популярным министром могли сознательно распространить в обществе. Её цель, по его мнению, заключается в мобилизации протестного электората вокруг Федорова и создании для него образа независимого реформатора, которого система устранила из-за его принципиальности.

"Если кто-то зажигает звёзды, значит, это кому-то нужно. За пять лет войны мы привыкли, что подобные высказывания довольно сурово пресекаются со стороны Офиса президента, а не становятся предметом публичного обсуждения. Поэтому можно предположить, что этот тезис был выдвинут намеренно — для мобилизации протестного электората", — говорит эксперт Фокусу.

По мнению Снегирева, Федоров как потенциальный политический проект может действовать, прежде всего, на электоральном поле бывшего главнокомандующего Валерия Залужного.

Федорова, согласно этой версии, могут представить как молодого реформатора, который остался в Украине, занимался разработкой дронов, пытался бороться с коррупционными схемами в Министерстве обороны и открыто выступил против устаревших подходов в армии. В то же время Залужного его оппоненты могут пытаться изобразить как человека, находящегося в Великобритании и дистанцировавшегося от внутренних украинских процессов.

"Его представляют как медийную торпеду, чтобы снизить рейтинги Залужного. Риторика может строиться на том, что Федоров остался в стране, проявил гражданское мужество и боролся с коррупционными схемами. А Залужный — в Англии. Вот на чем могут сыграть", — объясняет Снегирев.

Кроме того, эксперт ставит под сомнение антикоррупционный имидж Федорова. По его словам, после прихода нового руководителя Министерства обороны одним из первых шагов должен был стать внутренний аудит деятельности предшественников и проверка просроченной дебиторской задолженности по оборонным контрактам.

Он утверждает, что при предыдущих руководителях ведомства накопились миллиардные долги по контрактам, по которым государство перечислило средства, но не получило ни вооружения, ни возврата денег в установленные сроки. В частности, Снегирев упоминает периоды руководства Рустема Умерова и других предыдущих должностных лиц, отмечая, что новый министр должен был проверить, куда ушли средства и какие компании не выполнили своих обязательств.

"Когда приходит новый министр обороны, что он делает? Проводит внутренний аудит. Где деньги? Полгода было более чем достаточно, чтобы хотя бы инициировать возврат этих средств", — отметил эксперт.

По его словам, общество так и не увидело заметных результатов возврата денег, боеприпасов или другой продукции от компаний-посредников, которым средства были выплачены при предыдущем руководстве Минобороны. Поэтому Снегирев считает, что Федоров не может позиционировать себя как борца с коррупционными схемами, не объяснив, что было сделано для проверки старых контрактов и возмещения убытков государству.

По мнению эксперта, именно эти вопросы должны стать частью оценки деятельности министра наравне с развитием дронов и другими технологическими проектами. В противном случае, по его мнению, вокруг Федорова создается выборочный образ реформатора, в котором демонстрируются только успехи, но не поднимается вопрос об ответственности за проблемы, унаследованные от предыдущих руководителей ведомства.

Эксперт связывает внезапное появление темы отставки Федорова и с недавним приездом Залужного в Киев. В ходе встреч с Зеленским, Давидом Арахамией, Русланом Стефанчуком и другими представителями власти могло обсуждаться возможное участие бывшего главнокомандующего в предстоящих президентских выборах.

Снегирев предполагает, что Залужный не отказался от возможности баллотироваться, и именно после этого "Банковая" могла активизировать поиск политического проекта, способного работать с той же аудиторией.

При этом эксперт признает, что проведение выборов во время войны остается спорным вопросом. Однако он считает, что США и европейские партнеры могут настаивать на их проведении в случае начала реального мирного процесса. По его мнению, вопрос легитимности украинской власти, на котором настаивает РФ, может встать при подписании будущих соглашений, поэтому политические силы уже сейчас могут готовиться к возможному избирательному сценарию.

Снегирев также обращает внимание на противоречие: ранее Залужному якобы высказывали упреки в том, что его участие в выборах может привести к поляризации страны, тогда как скандал вокруг Федорова уже сейчас разделил общество на сторонников бывшего министра и противников Сирского.

"Залужному выдвинули в качестве предостережения против участия в выборах аргумент о том, что общество может оказаться поляризованным. А здесь ещё до выборов общество искусственно поляризуют и фактически создают политический проект, демонстрируя некую оппозицию со стороны Федорова", — отмечает эксперт.

По его словам, ранее Банковая могла пытаться создать альтернативный избирательный проект вокруг одного из региональных руководителей — Терехова, однако образ "крепкого хозяйственника" не смог завоевать необходимой популярности. Зато Федоров уже обладает узнаваемостью, поддержкой части активного общества и репутацией технологического реформатора.

Поэтому, по мнению Снегирева, вокруг него может собраться протестный электорат, который будет голосовать не столько за конкретную политическую программу, сколько против действующей системы. По аналогичной логике, напоминает эксперт, в 2019 году часть избирателей поддерживала Зеленского прежде всего как альтернативу Порошенко.

Именно поэтому Федоров может оказаться выгодным в качестве технического политического проекта, который оттянет голоса у Залужного и, не исключено, впоследствии напрямую нанесет удар по его репутации.

"Речь идет о создании нового политического проекта Банковой под названием "условная оппозиция". Федоров может занять место на электоральном поле Залужного, и не исключено, что впоследствии начнет действовать непосредственно против него", — заключает Снегирев.

Конфликт с Сырским как технология: кого ещё убирают с политической арены

По мнению Снегирева, Федорова могли назначить министром обороны уже с расчетом на будущий конфликт с Сырским. Такой сценарий, по его мнению, позволял постепенно дискредитировать главнокомандующего и ослабить ещё одну потенциально влиятельную военную фигуру.

Эксперт напоминает, что срок полномочий Федорова начался на фоне публичного скандала между Сырским и Сергеем Стерненко. Тогда посредником в конфликте выступил Офис президента, а впоследствии Стерненко стал советником министра обороны.

По версии Снегирева, с тех пор начала формироваться информационная база для будущего противостояния: критика в адрес главнокомандующего звучала уже не только со стороны отдельного активиста, но и от человека, связанного с руководством Министерства обороны.

"С самого начала создавались предпосылки для конфликта между министром обороны и главнокомандующим ВСУ. Стерненко стал советником министра и фактически продолжил информационные атаки на Сырского уже с этой должности", — утверждает эксперт.

В то же время он подчеркивает, что Министерство обороны и военное командование обладают разными полномочиями. Министр отвечает, прежде всего, за обеспечение войск, закупки, бюджет и оборонную политику, тогда как боевое планирование входит в компетенцию главнокомандующего и Генерального штаба.

Поэтому Снегирев считает некорректными заявления Федорова о собственном участии в планировании боевых операций. По его мнению, публичное смешение функций министра и главнокомандующего лишь способствует представлению конфликта как борьбы двух военных стратегий, хотя юридически их роли существенно различаются.

Эксперт также считает показательным то, как быстро возникли протесты в поддержку Федорова. Он сравнивает это с отставкой Залужного, после которой, несмотря на высокий рейтинг бывшего главнокомандующего, массовых акций в его поддержку не состоялось.

По мнению Снегирева, если нынешние выступления не блокируются, а напротив, становятся центральным событием в СМИ, это может свидетельствовать о том, что общественное волнение кому-то выгодно. Оно закрепляет образ Федорова как несправедливо отстраненного реформатора, а Сырского — как представителя старой системы, который якобы добился отставки популярного министра.

Впрочем, Снегирев убежден, что потенциальными целями более широкой политической операции могут быть не только Сырский и Залужный. Он упоминает и бывшего главу ГУР Кирилла Буданова, репутации которого, по его мнению, пытались нанести удар через дело о покушении на бизнесмена в Монако и задержании людей, связанных с силовыми структурами.

По словам эксперта, в информационном пространстве эту историю пытались преподнести как провал ГУР и самого Буданова, хотя тот уже не возглавлял разведку и не мог отвечать за планирование соответствующей операции. Снегирев рассматривает это как попытку нейтрализовать ещё одну популярную военно-политическую фигуру.

Отдельным ударом по политическим конкурентам он называет и экстрадицию в Украину бывшего народного депутата Руслана Демчака, которого связывают с политическим окружением Порошенко. По мнению эксперта, одновременность этих событий может свидетельствовать о работе сразу по нескольким направлениям: против Залужного, Порошенко, Буданова и Сырского.

"Они наносят удары одновременно по нескольким направлениям. Время отставки было выбрано не случайно — после разговора с Залужным. Сам характер отставки предполагает дискредитацию Сырского и попытку использовать ситуацию для продвижения нового политического проекта", — считает Снегирев.

Показательной эксперт называет и позицию самого Федорова после увольнения. Бывший министр не объявил об окончательном разрыве с Зеленским, а заявил, что президент ещё может пересмотреть своё решение и что публичное несогласие между ними не является личным конфликтом.

По мнению Снегирева, такое поведение не похоже на переход в настоящую оппозицию. Напротив, оно позволяет Федорову критиковать отдельные кадровые решения, сохраняя при этом возможность договариваться с президентом и не превращая Зеленского в главного оппонента.

В то же время Сирский по-прежнему находится в неопределенном положении. Общественность требует его отставки, а президент, который ранее заявлял, что в случае неразрешимого конфликта мог бы уволить обоих, теперь вынужден реагировать на давление со стороны общественности.

Таким образом, по версии Снегирева, конфликт решает сразу несколько задач: дискредитирует главнокомандующего, создает политический бренд Федорова, мобилизует протестный электорат и ослабляет потенциальных конкурентов Банковой в преддверии возможного избирательного цикла.

Между тем глава Офиса президента Кирилл Буданов обратился к украинцам с призывом не терять единства. Он подчеркнул, что граждане имеют право задавать властям неудобные вопросы, однако внутренние споры не должны ослаблять страну во время войны.

Кроме того, Владимир Зеленский заявил, что Михаил Федоров останется в его команде, несмотря на то, что не возглавит Министерство обороны. По словам президента, в каком именно статусе будет работать Федоров в дальнейшем, станет известно позже.